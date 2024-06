Floppy Tesouro habló con Mitre Live y confirmó que está en pareja: “Hice un viaje relax acompañada, mi hija se quedó en Buenos Aires. Lo que te puedo decir es que tengo el corazón contento”.

“Me encanta este gran presente, la verdad es que es muy reciente y estoy muy contenta; eso es lo más importante, disfrutando muchísimo”, dijo la influencer en diálogo con Juan Etchegoyen.

Floppy Tesouro se animó a un cambio radical de look: flequillo recto y ondas. Foto: Instagram

Al final, la modelo aclaró: “Cuando algo es lindo y recíproco siempre es positivo y no tengo mucho más para decir, no es del medio. Hacía mucho que no estaba en un vínculo así”.

FLOPPY TESOURO CONTÓ CÓMO CONOCIÓ A SU NUEVA PAREJA

Floppy Tesouro contó a Radio Mitre cómo conoció a su nueva pareja, quien no es del medio: “Lo conocí hace poco en un evento a beneficio así que fue una manera diferente”.

Floppy Tesouro en la gala de Asociar (Foto: Movilpress).

“Cuando algo es reciente la energía está depositada en eso y en nosotros. En breve lo van a ver porque tenemos ganas de mostrarnos y de fluir tranquilos”, aseguró la influencer.

