Matilda Blanco afirmó en LAM que Floppy Tesouro y Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara y padre de sus dos hijos, estarían viviendo un apasionado romance.

Luego de que la crítica de moda asegurara que estuvieron “a los chapes” en un evento, la modelo enfrentó contundente esta versión de affaire con quien supo ser el amor de Zaira, quien hoy por hoy está en pareja con Facundo “Polito” Pieres.

“No pasó nada. Igual, no le debo nada a nadie”.

“Invitaron a un montón de famosos y famosas al evento. Yo lo conozco a Jakob, charlé en el boliche con él. De la charla que tuvimos a todo lo que se dijo hay un abismo. No hubo nada, sólo charlamos. No pasó nada. Igual, no le debo nada a nadie”, dijo Floppy, asegurando que no se besaron y aclarando que podría haberlo hecho.

¿QUÉ DIJO FLOPPY SOBRE ZAIRA?

Antes de cerrar, Floppy aclaró que no es amiga de Zaira.

“Tengo buena onda. No somos amigas, pero tengo la mejor. Es una divina, pero no somos amigas como para tener que llamarnos por teléfono y hablar sobre algo que no sucedió”, sentenció en diálogo con Socios del Espectáculo. ¡Clarito!