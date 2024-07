A pocos días de haber confirmado que volvió a apostar al amor, Floppy Tesouro y Salvador (el hombre que logró conquistar su corazón) disfrutaron de una cena romántica en San Telmo y posaron sonrientes para Ciudad.

La modelo y el empresario se sonrojaron al ver que fueron captados por los fotógrafos, pero no dudaron en compartir el amor que los une, razón por la cual estuvieron a puro mimo y complicidad en el restaurante.

Al retirarse del lugar, Salvador atinó a abrirle la puerta del auto a Floppy y se fueron sin querer dar declaraciones sobre esta flamante historia de amor que los tiene felicidad y disfrutando de su presente.

¡Mirá las fotos de Ciudad que muestran a Floppy Tesouro y su nuevo novio en San Telmo!

FLOPPY TESOURO CONFIRMÓ QUE ESTÁ EN PAREJA

Floppy Tesouro habló con Mitre Live y confirmó que está en pareja: “Hice un viaje relax acompañada, mi hija se quedó en Buenos Aires. Lo que te puedo decir es que tengo el corazón contento”.

“Me encanta este gran presente, la verdad es que es muy reciente y estoy muy contenta; eso es lo más importante, disfrutando muchísimo”, dijo la influencer en diálogo con Juan Etchegoyen.

Al final, la modelo aclaró: “Cuando algo es lindo y recíproco siempre es positivo y no tengo mucho más para decir, no es del medio. Hacía mucho que no estaba en un vínculo así”.