Floppy Tesouro atraviesa un momento de plenitud en lo personal y profesional.

Ciudad habló en exclusiva con la ifluencer y empresaria, quien abrió su corazón sobre el lanzamiento de su cápsula de bikinis, el apoyo incondicional de su pareja Salvador Becciu, y la alegría de compartir este camino con su hija Moorea.

Siempre inquieta y apasionada por la moda, la modelo contó que este proyecto es la realización de un anhelo de toda la vida y remarcó que animarse a emprender no fue fácil: “Desde chica soñaba con tener mi propia marca y con MÙR estoy cumpliendo ese sueño. Lo más desafiante fue animarme a emprender con todas las pruebas y aprendizajes que eso conlleva“.

Floppy Tesouro presentó su colección de trajes de baño (Foto: prensa).

En este camino, el apoyo de su pareja fue clave. “Salva es un gran sostén en mi vida. Este proyecto lo estamos haciendo juntos. Me apoya en cada paso, me impulsa y celebra conmigo cada logro. Somos un gran equipo y eso me da mucha seguridad”, destacó Floppy en el ida y vuelta con este portal.

Sobre cómo manejan la exposición, Tesouro fue clara y reconoce lo que aprendió de sus experiencias con sus anteriores parejas: “Tratamos de encontrar un equilibrio. La exposición es parte de mi trabajo y no reniego de eso. Aprendí que cuando hay respeto, admiración y verdadero compañerismo todo fluye de otra manera, hoy siento paz, apoyo y un amor sano”.

Floppy Tesouro y Salvador Becciu (Foto: Movilpress)

Hace unos meses, Floppy y Salva sorprendieron con una “boda” en pasarela que generó revuelo en redes y también hizo referencia a sus planes de pareja: “Fue un juego muy divertido y romántico que disfrutamos mucho. Los planes de casamiento existen, lo hemos hablado y no lo descartamos a futuro”.

Floppy Tesouro, su hija Moorea y su pareja (Foto: Movilpress)

La relación con su hija Moorea es fundamental en este momento, combinar la maternidad y el trabajo es algo que la modelo tiene muy claro y lo vive con pasión: “Mi hija está feliz y muy orgullosa, opina y hasta me da ideas. Es mi motor y mi mejor crítica. No es fácil, no paro, pero siempre busco priorizarla”.

EL IDA Y VUELTA DE CIUDAD CON FLOPPY TESOURO

- ¿Cómo surgió la idea de lanzar tu propia cápsula de bikinis?

Siempre fui una apasionada de lo que hago y de la moda. Desde chica soñaba con tener mi propia marca y con MÙR estoy cumpliendo ese sueño. Amo los desafíos y esta cápsula nace de mis ganas de crear diseños que me identifiquen y acompañen a otras mujeres en sus momentos más felices, ya sea en la playa, en un viaje o en la vida diaria.

Floppy Tesouro presentó su colección de trajes de baño (Foto: prensa).

- ¿En qué te inspiraste para los diseños?

Me inspiré en mi estilo de vida y en mujeres reales que buscan sentirse cómodas sin perder glamour. Me encantan los colores pasteles, y en ocasiones me divierte jugar con algunos tonos tendencia, pero siempre busco que la colección tenga mi sello y que me identifique. También me inspiran los viajes, el mar, la naturaleza y la energía femenina en todas sus formas.

Floppy Tesouro presentó su colección de trajes de baño (Foto: prensa).

- ¿Qué fue lo más desafiante de este proyecto?

Lo más desafiante fue animarme a emprender con todas las pruebas y aprendizajes que eso conlleva. Amo los desafíos, y aunque no siempre fue fácil encontrar la producción exacta y la calidad que buscaba, hoy estoy feliz porque cada pieza refleja mi pasión y la esencia de MÙR.

Floppy Tesouro presentó su colección de trajes de baño (Foto: prensa).

- ¿A quiénes imaginás usando tus bikinis?

A todas, mujeres seguras, auténticas, que disfrutan de la vida y que quieren sentirse cómodas y lindas. Mi idea es que cada una encuentre un diseño que la represente, desde lo más delicado y pastel hasta lo más trendy y jugado.

Floppy Tesouro presentó su colección de trajes de baño (Foto: prensa).

- ¿Cómo te acompaña tu pareja en este nuevo proyecto?

Salva es un gran sostén en mi vida. Este proyecto lo estamos haciendo juntos. Me apoya en cada paso, me impulsa y celebra conmigo cada logro. Amo los desafíos y él me acompaña en todos, tanto en lo personal como en lo profesional. Somos un gran equipo y eso me da mucha seguridad.

Floppy Tesouro presentó su colección de trajes de baño (Foto: prensa).

- ¿Cómo manejan la exposición y la vida privada?

Tratamos de encontrar un equilibrio. Compartimos lo que queremos mostrar, pero también nos reservamos momentos solo para nosotros. La exposición es parte de mi trabajo y no reniego de eso, sabemos hasta dónde mostrar y por eso tenemos una relación fuerte y sana porque hay diálogo y empatía.

Floppy Tesouro presentó su colección de trajes de baño (Foto: prensa).

- ¿Qué aprendiste de la relación actual respecto a tus experiencias anteriores?

Aprendí que cuando hay respeto, admiración y verdadero compañerismo todo fluye de otra manera. Hoy siento paz, apoyo y un amor sano que me ayuda a crecer como mujer, mamá y profesional.

- Hace unos meses hicieron una apuesta de una boda en pasarela, ¿hay planes reales de casamiento?

Fue un juego muy divertido y romántico que disfrutamos mucho y la gente también, me llegaron muchos msjes de felicitaciones. Los planes de casamiento existen, lo hemos hablado y no lo descartamos a futuro.

Floppy Tesouro y su pareja hicieron una "pasarela boda" y dieron el sí (Foto: RS Fotos).

- ¿Qué dice tu hija de esta faceta de empresaria de su mamá?

Moorea está feliz y muy orgullosa. Le encanta ver los diseños, opina y hasta me da ideas. Es mi motor y mi mejor crítica, y me llena de alegría compartir con ella este proyecto que tanto significa para mí.

- ¿Cómo combinás la maternidad con el trabajo y tus proyectos personales?

No es fácil, no paro, pero siempre busco priorizarla. La maternidad me enseñó a entender que con pasión y amor se puede lograr un equilibrio. Todo lo que hago también es para mostrarle que los sueños se cumplen con esfuerzo y dedicación.

- Hace poco tu nena debutó en la pasarela, ¿qué te pasó cuando la viste viviendo ese momento?

Fue una emoción enorme. Hermoso momento juntas. Verla a ella disfrutar de esa experiencia fue un regalo, lo vivió como un juego, con naturalidad, aunque estaba un poco nerviosa, me pedía tips antes de salir a desfilar y se la veía tan feliz que me emocionó mucho.

