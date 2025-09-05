Floppy Tesouro atraviesa un momento de plenitud en lo personal y profesional.
Ciudad habló en exclusiva con la ifluencer y empresaria, quien abrió su corazón sobre el lanzamiento de su cápsula de bikinis, el apoyo incondicional de su pareja Salvador Becciu, y la alegría de compartir este camino con su hija Moorea.
Siempre inquieta y apasionada por la moda, la modelo contó que este proyecto es la realización de un anhelo de toda la vida y remarcó que animarse a emprender no fue fácil: “Desde chica soñaba con tener mi propia marca y con MÙR estoy cumpliendo ese sueño. Lo más desafiante fue animarme a emprender con todas las pruebas y aprendizajes que eso conlleva“.
En este camino, el apoyo de su pareja fue clave. “Salva es un gran sostén en mi vida. Este proyecto lo estamos haciendo juntos. Me apoya en cada paso, me impulsa y celebra conmigo cada logro. Somos un gran equipo y eso me da mucha seguridad”, destacó Floppy en el ida y vuelta con este portal.
Sobre cómo manejan la exposición, Tesouro fue clara y reconoce lo que aprendió de sus experiencias con sus anteriores parejas: “Tratamos de encontrar un equilibrio. La exposición es parte de mi trabajo y no reniego de eso. Aprendí que cuando hay respeto, admiración y verdadero compañerismo todo fluye de otra manera, hoy siento paz, apoyo y un amor sano”.
Hace unos meses, Floppy y Salva sorprendieron con una “boda” en pasarela que generó revuelo en redes y también hizo referencia a sus planes de pareja: “Fue un juego muy divertido y romántico que disfrutamos mucho. Los planes de casamiento existen, lo hemos hablado y no lo descartamos a futuro”.
La relación con su hija Moorea es fundamental en este momento, combinar la maternidad y el trabajo es algo que la modelo tiene muy claro y lo vive con pasión: “Mi hija está feliz y muy orgullosa, opina y hasta me da ideas. Es mi motor y mi mejor crítica. No es fácil, no paro, pero siempre busco priorizarla”.
EL IDA Y VUELTA DE CIUDAD CON FLOPPY TESOURO
- ¿Cómo surgió la idea de lanzar tu propia cápsula de bikinis?
Siempre fui una apasionada de lo que hago y de la moda. Desde chica soñaba con tener mi propia marca y con MÙR estoy cumpliendo ese sueño. Amo los desafíos y esta cápsula nace de mis ganas de crear diseños que me identifiquen y acompañen a otras mujeres en sus momentos más felices, ya sea en la playa, en un viaje o en la vida diaria.
- ¿En qué te inspiraste para los diseños?
Me inspiré en mi estilo de vida y en mujeres reales que buscan sentirse cómodas sin perder glamour. Me encantan los colores pasteles, y en ocasiones me divierte jugar con algunos tonos tendencia, pero siempre busco que la colección tenga mi sello y que me identifique. También me inspiran los viajes, el mar, la naturaleza y la energía femenina en todas sus formas.
- ¿Qué fue lo más desafiante de este proyecto?
Lo más desafiante fue animarme a emprender con todas las pruebas y aprendizajes que eso conlleva. Amo los desafíos, y aunque no siempre fue fácil encontrar la producción exacta y la calidad que buscaba, hoy estoy feliz porque cada pieza refleja mi pasión y la esencia de MÙR.
- ¿A quiénes imaginás usando tus bikinis?
A todas, mujeres seguras, auténticas, que disfrutan de la vida y que quieren sentirse cómodas y lindas. Mi idea es que cada una encuentre un diseño que la represente, desde lo más delicado y pastel hasta lo más trendy y jugado.
- ¿Cómo te acompaña tu pareja en este nuevo proyecto?
Salva es un gran sostén en mi vida. Este proyecto lo estamos haciendo juntos. Me apoya en cada paso, me impulsa y celebra conmigo cada logro. Amo los desafíos y él me acompaña en todos, tanto en lo personal como en lo profesional. Somos un gran equipo y eso me da mucha seguridad.
- ¿Cómo manejan la exposición y la vida privada?
Tratamos de encontrar un equilibrio. Compartimos lo que queremos mostrar, pero también nos reservamos momentos solo para nosotros. La exposición es parte de mi trabajo y no reniego de eso, sabemos hasta dónde mostrar y por eso tenemos una relación fuerte y sana porque hay diálogo y empatía.
- ¿Qué aprendiste de la relación actual respecto a tus experiencias anteriores?
Aprendí que cuando hay respeto, admiración y verdadero compañerismo todo fluye de otra manera. Hoy siento paz, apoyo y un amor sano que me ayuda a crecer como mujer, mamá y profesional.
- Hace unos meses hicieron una apuesta de una boda en pasarela, ¿hay planes reales de casamiento?
Fue un juego muy divertido y romántico que disfrutamos mucho y la gente también, me llegaron muchos msjes de felicitaciones. Los planes de casamiento existen, lo hemos hablado y no lo descartamos a futuro.
- ¿Qué dice tu hija de esta faceta de empresaria de su mamá?
Moorea está feliz y muy orgullosa. Le encanta ver los diseños, opina y hasta me da ideas. Es mi motor y mi mejor crítica, y me llena de alegría compartir con ella este proyecto que tanto significa para mí.
- ¿Cómo combinás la maternidad con el trabajo y tus proyectos personales?
No es fácil, no paro, pero siempre busco priorizarla. La maternidad me enseñó a entender que con pasión y amor se puede lograr un equilibrio. Todo lo que hago también es para mostrarle que los sueños se cumplen con esfuerzo y dedicación.
- Hace poco tu nena debutó en la pasarela, ¿qué te pasó cuando la viste viviendo ese momento?
Fue una emoción enorme. Hermoso momento juntas. Verla a ella disfrutar de esa experiencia fue un regalo, lo vivió como un juego, con naturalidad, aunque estaba un poco nerviosa, me pedía tips antes de salir a desfilar y se la veía tan feliz que me emocionó mucho.
