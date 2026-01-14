Wanda Nara volvió a quedar envuelta en una situación incómoda luego de que se conociera que llegó a las grabaciones de MasterChef Celebrity acompañada por Martín Migueles, después de haber confirmado la separación.

La información fue revelada por Rodrigo Bar en Sálvese Quien Pueda: “Hace unos minutos Wanda se retiró de acá de las grabaciones de MasterChef. En esta oportunidad se fue sola porque al mediodía vino acompañada de Martín Migueles, él la trajo hasta acá al canal”, detalló.

Pero lo más llamativo vino después. Según Rodrigo, Migueles habría tomado una decisión estratégica para evitar ser visto por la prensa: “Migueles la llamó a Wanda y le dijo: ‘¿hay prensa en la puerta?’. Y cuando se enteró que había un par de medios esperándola, decidió no venir a buscarla para evitarnos”.

Foto: Captura (América)

“El cometido era que los vieran. Si no, no la llevás hasta MasterChef, no la llevás hasta Telefe en el auto, si sabés que va a haber fans y prensa”, cerraron en el piso, en medio de las especulaciones sobre el presente sentimental de Wanda.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles?

EL POSTEO DE WANDA NARA QUE DESPEJÓ TODAS LAS DUDAS SOBRE SU RELACIÓN CON MARTÍN MIGUELES

Mientras crecen las versiones sobre su vínculo con Martín Migueles, Wanda Nara decidió despejar todas las dudas sobre su presente sentimental a través de una historia de Instagram que no pasó desapercibida.

En la imagen, se la ve sonriente junto a una mujer, posando frente a una torta casera, en un clima íntimo y relajado. Pero lo que realmente llamó la atención fue el texto que acompañó la foto, donde la conductora dejó definiciones que rápidamente fueron leídas como un mensaje directo a quienes especulan sobre su vida amorosa.

“Feliz cumple a una amiga muy especial, más de 20 años de amistad. Nos conocimos soñando un futuro prometedor. Hoy solteras y con un presente muy auspicioso, millonarias e inalcanzables”, escribió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

La frase “hoy solteras” no fue pasada por alto. En medio de las especulaciones sobre si había vuelto a apostar al amor con Migueles, Wanda eligió remarcar su estado civil de forma explícita, despejando cualquier interpretación de relación formal.