En una charla profunda, honesta y con momentos inesperados, Maxi López volvió a referirse a Wanda Nara y, fiel a su estilo, dejó una definición que no pasó desapercibida. En una nota que dio a Desayuno Americano, el exfutbolista sorprendió con su respuesta cuando le pidieron que la describiera como si fuera un plato de comida.
“¿Qué plato de comida sería Wanda Nara?“, le consultaron en el programa que conduce Pamela David por América. A lo que el participante de MasterChef Celebrity fue al hueso con su análisis: “Tendría que ser un plato que tenga un poquitito de caviar, pero también un poquitito de mortadela, un poquitito de salchichón y otras cosas. ¿Me entendés?”.
Lejos de quedarse ahí, remató con una frase que encendió el estudio: “Caviar y mortadela me gusta. Pero tendría todas esas cosas y mucho picante”, cerró Maxi, divertido.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
MAXI LÓPEZ BLANQUEÓ SI BESARÁ A WANDA NARA EN SU NUEVO PROYECTO JUNTOS Y CAUSÓ FUROR
Mientras Wanda Nara y Maxi López se preparan para compartir un inesperado proyecto laboral, las miradas no tardaron en posarse sobre un detalle clave: ¿habrá beso entre ellos en la ficción? En una nota que dio a Desayuno Americano, el exfutbolista reaccionó en vivo ante esa posibilidad y su respuesta no pasó desapercibida.
La charla comenzó distendida, con el panel del programa de América consultándole por la serie vertical que está a punto de grabar junto a su ex: “Hoy empezamos con el coacheo”, comenzó diciendo Maxi en vivo.
“El coacheo es con nosotros juntos. Yo me quiero divertir. Cada proyecto que cierro, la tengo que pasar bien”, agregó, marcando que encara la experiencia sin presión.
Pero el momento más picante llegó cuando hicieron la pregunta obligada: “¿Va a haber beso con Wanda?”, indagaron. Y el entrevistado cerró, misterioso: “No puedo decir nada”.
¡Qué momento!