Entre la mecha corta de Lara Piro y las nuevas jugarretas de Wanda Nara para dejar mal parado a Mauro Icardi, la abogada del futbolista lanzó una andanada de municiones pesadas contra la conductora de MasterChef Celebrity.

“Me asusta porque habla de una patología grosera por todo lo que inventa”, arrancó tras la viralización de un video de alguien parecido al delantero de Galatasaray besando a una chica en una fiesta y en supuesto engaño a la China Suárez.

Luego argumentó con otro engaño de Wanda: “Que Icardi mandó una carta de documento que nunca se mandó, pidiéndole a las niñas que fuera de cumpleaños. Los escritos judiciales se presentan como ella presenta que la que se quiere llevar a las chicas de vacaciones a Uruguay”.

Rodolfo Barili y Lara Piro (Foto: Movilpress)

“Todo el tiempo necesita que se hable de ella”, agregó ofuscada en diálogo con Cortá por Lozano.

La abogada de Mauro Icardi desmontó los ardides de Wanda Nara

“No hubo videollamada, Mauro no habla así, no chatea así. Yo leí los chats de él pidiéndole por favor a Wanda de volver. Ni siquiera gusaneando Mauro habla así. Mauro está muy bien y está muy enamorado. Y no era el del video. Y se nota porque tiene toda la nuca tatuada. Pero pues si lo fuera, ¿por qué no lo dejan vivir en paz? Si la que tomó la decisión de separarse fue ella, y él le rogó“, exclamó Piro.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram sangrejaponesa

Luego recordó a los periodistas: “¿Ustedes se olvidan que esta es la misma señora que filtró chats sexuales del padre de sus hijos? Imágenes sexuales... Chats donde había una funcionaria pública en relación a a la vida íntima de las nenas".

En cuanto a si Wanda Nara hostigaría a la China Suárez y Mauro Icardi por despecho, Lara Piro concluyó: “El divorcio sale en pocos días. En pocos días Mauro va a recuperar su aptitud personal y se va a poder casar. Lo sabrá ella o su psicóloga, pero en los momentos de la vida hay que soltar”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

El futuro de las nenas

“¿Cuándo puede ver a sus hijas? Espero que podamos resolverlo en la próxima audiencia que tenemos", explicó.

“De la cuota alimentaria se pidió la reducción y que ella presente la demanda definitiva de alimentos. La señora Wanda Nara es tan millonaria o más que Mauro Icardi, y tienen los dos obligaciones alimentantes”, cerró la abogada Lara Piro.