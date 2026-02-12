Yanina Latorre no dejó pasar el último movimiento de Mauro Icardi en redes y lanzó una explosiva interpretación al aire.

El futbolista del Galatasaray publicó un duro descargo contra Wanda Nara y, en simultáneo, compartió una foto de su novia, la China Suárez, recostada en una cama y luciendo su figura en lencería.

Captura de América TV, SQP.

Desde SQP, la conductora analizó la jugada digital y fue tajante. “Miren lo que subió Icardi. ¿Qué quiere decir, que Wanda no está así?”, disparó en vivo al ver la imagen.

Sin filtros, Yanina fue más allá: “Para mí la está tratando a Wanda de pasada de peso. Y, aparte, un asco, pone la carita de la baba”.

Yanina Latorre hizo una feroz lectura de la foto que Mauro Icardi subió de la China Suárez en lencería

Sobre la postal de la actriz, que forma parte de una reciente producción como modelo para una reconocida marca de lencería femenina, opinó: “Para mí la está presumiendo porque Wanda no está como ella”.

El posteo de Icardi llegó luego de que negara haber llamado borracho a Wanda y desmintiera rumores de infidelidad hacia la China en Turquía, tras viralizarse un video en el que se lo veía en una fiesta, supuestamente intercambiando miradas con una mujer e incluso dándose un beso.

Las fotos de la China Suárez en ropa interior que enloquecieron a Mauro Icardi

Foto de Instagram @sangrejaponesa

Foto de Instagram @sangrejaponesa

Foto de Instagram @sangrejaponesa

Foto de Instagram @sangrejaponesa