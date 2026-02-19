Lee tu horóscopo diario del 19 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Día de impulso total con luna en tu signo que te pone al frente de decisiones valientes y acciones directas. Te animas a iniciar algo nuevo siguiendo lo que sientes sin dudar. Comienza un fuego que te enciende por dentro.

Tauro : La luna en Aries mueve emociones internas y te pide actuar con coraje aunque prefieras seguridad. Escuchar tu intuición te ayuda a soltar miedos antiguos. Control emocional con sensibilidad madura.

Géminis : Con luna en Aries se activan proyectos compartidos y decisiones rápidas en grupo. Te comunicas desde la emoción y conectas con personas que vibran como vos. Alianzas que celebran coincidencias.

Cáncer : La luna en Aries te desafía a salir de tu refugio emocional y tomar iniciativa en temas afectivos. Actúas desde el corazón con más firmeza. Avanzas guiado por lo que amas.

Leo : Un día para liderar con pasión y mostrar lo que sientes sin máscaras. La luna en Aries potencia tu fuego creativo y te impulsa a ir por más. Brillas siendo fiel a tu esencia.

Virgo : La luna en Aries acelera procesos emocionales que necesitaban decisión. Confías más en lo que percibes y actúas sin analizar tanto. Valentía emocional bien encauzada.

Libra : La luna en Aries te pone frente a decisiones en vínculos importantes. Es momento de marcar tu deseo con claridad sin perder sensibilidad. Eliges con conciencia emocional.

Escorpio : Un día intenso donde la luna en Aries despierta pasiones profundas y ganas de ir al frente. Te animas a decir lo que antes callabas. Emoción nueva que renueva tu energía.

Sagitario : La luna en Aries te da entusiasmo, coraje y ganas de apostar por lo que te inspira. Sigues un impulso que nace del alma. Confías y das un salto de fe.

Capricornio : La luna en Aries te saca de la rigidez y te invita a actuar desde la emoción. Tomas decisiones valientes que te liberan. Sueltas cargas que ya no van más.

Acuario : Un día de ideas espontáneas y decisiones rápidas que nacen desde lo sensible. La luna en Aries te impulsa a expresarte sin filtros. Tienes todo para crear algo nuevo.