La China Suárez y Mauro Icardi atraviesan una etapa de cambios profundos en su vida personal. Tras oficializar su relación, la actriz decidió instalarse en Estambul junto a sus hijos, dando inicio a una nueva convivencia en la imponente mansión que el futbolista posee en la capital turca.

La propiedad, recientemente remodelada según los gustos de ambos, funciona como el escenario principal de esta nueva etapa que combina familia, trabajo y una vida cotidiana lejos de la Argentina.

Las imágenes que compartió la pareja en redes sociales permitieron conocer parte del interior de la residencia, un hogar marcado por la amplitud, la luminosidad y el estilo contemporáneo.

Así es la lujosa mansión en la que viven la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

Los ambientes se caracterizan por pisos claros que aportan una sensación de limpieza visual y por enormes ventanales que atraviesan de punta a punta cada sector, dejando entrar luz natural durante todo el día y ofreciendo vistas privilegiadas del parque exterior. La decoración sigue una línea minimalista, con mobiliario de tonos neutros y piezas que combinan diseño con comodidad.

Así es la lujosa mansión en la que viven la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

Así es la lujosa mansión en la que viven la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

LA MANSIÓN DE LA CHINA SUÁREZ EN TURQUÍA

Uno de los puntos más llamativos de la casa es su parque, un espacio de dimensiones generosas que rodea la propiedad y funciona como pulmón verde en medio de la ciudad.

Así es la lujosa mansión en la que viven la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

Allí se encuentra también una piscina de gran tamaño, pensada para el disfrute familiar y como lugar de reuniones durante los meses de calor. Este sector al aire libre fue uno de los que más trabajo demandó durante la puesta a punto de la mansión, ya que tanto Suárez como Icardi buscaron adaptarlo para que los niños puedan jugar y moverse con libertad.

Así es la lujosa mansión en la que viven la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

La casa, amplia, moderna y totalmente personalizada, se convirtió así en el reflejo del nuevo rumbo que eligieron para su vida en común. Entre la intimidad familiar, los compromisos profesionales y la renovación completa de la propiedad, la pareja encontró en esta mansión un punto de partida para una etapa marcada por nuevos proyectos y una dinámica cotidiana que combina cultura, trabajo y una vida en pareja consolidada.