Ana Rosenfeld volvió a asumir la defensa de Wanda Nara a principios de febrero de 2026 y retomó su rol al frente de los temas de derecho familiar en medio del escandaloso divorcio con Mauro Icardi, que saldría en marzo.

En ese contexto, la abogada visitó LAM y sorprendió al dar detalles sobre cómo es actualmente el vínculo del futbolista con sus hijas.

Ana Rosenfeld habló de Mauro Icardi y Wanda Nara en LAM (captura de América TV)

“Ahora estoy para enderezar el expediente, que cumpla con la cuota alimentaria y que se fije un régimen comunicacional que no hay. ¿Vos sabés que no hay un régimen comunicacional?“, le dijo Ana a Ángel de Brito. Y afirmó: “Técnicamente enderezar el expediente”.

Cuando el conductor comentó que Icardi acusaba a Wanda de impedierle el contacto con las menores, Rosenfeld sorprendió con su declaración: “Hablan todos los días. Desde noviembre o diciembre, las nenas y Mauro habla todos los días. Tienen contacto directo”.