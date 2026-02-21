La novela judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo que podría cambiarlo todo: ya hay una fecha concreta en la que el futbolista quedaría oficialmente divorciado y, por lo tanto, habilitado para casarse con Eugenia la China Suárez. Según reveló Angie Balbiani en el programa Puro Show, el trámite legal en Italia tiene tiempos específicos que ya están por cumplirse.

¿CUÁNDO LE DARÍAN EL DIVORCIO A MAURO ICARDI?

De acuerdo a lo explicado en el ciclo televisivo de eltrece, en Italia la ley exige una separación de hecho previa al divorcio que debe extenderse durante dos años. “El 11 de marzo se cumplen los dos años y ese día los abogados de Mauro Icardi van a presentar el divorcio”, detalló Balbiani.

Según esa información, la resolución se otorgaría entre el 12, 13 o 14 de marzo de este año. A partir de ese momento, el delantero quedaría legalmente divorciado de Wanda Nara y estaría habilitado para volver a casarse. Esto significa que, desde mediados de marzo, Icardi podría formalizar su relación con la China Suárez si así lo decidieran.

¿PUEDE MAURO ICARDI CASARSE CON LA CHINA SUÁREZ AUNQUE SIGA EL CONFLICTO ECONÓMICO CON WANDA NARA?

Según detalló Angie Balbiani en el programa de eltrece, una vez otorgado el divorcio, Mauro Icardi podría casarse con la China Suárez aunque continúe tramitando los temas vinculados a alimentos, propiedades y mediaciones. “Icardi puede seguir tramitando el tema de alimentos y propiedades y todo lo que quiera con el anillo de casado con la China Suárez”, concluyó a panelista

De esta manera, la fecha clave es el 11 de marzo, cuando se cumplen los dos años de separación exigidos por la ley italiana. Si todo avanza según lo previsto, en cuestión de días el futbolista quedaría oficialmente divorciado y libre para dar el siguiente paso en su relación con Eugenia Suárez.

LA DIVISIÓN DE BIENES Y LA MEDIACIÓN PENDIENTE

Más allá del divorcio, el conflicto económico entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue abierto. Balbiani explicó que la división de bienes realizada hasta el momento contempló únicamente las propiedades en Europa. Sin embargo, Wanda posee diez propiedades en Argentina que están alquiladas y no fueron incluidas en ese acuerdo inicial.

“Como no entraban en la división de bienes, no es que solo Icardi le debe alimentos, sino que también ella le debe a él la mitad de esos alquileres. Tal es así que la semana pasada hubo una mediación al respecto que se pasa para la semana que viene”, aseguró la panelista.

En medio del escándalo, también se discute la cuestión de la cuota alimentaria y el régimen de visitas. La panelista citó a la abogada Ana Rosenfeld al afirmar: “Los alimentos de las menores son sagradas”. Y agregó que, así como los padres tienen la obligación de pagar alimentos, también tienen el derecho de ver a sus hijos. Este punto sigue siendo parte central del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, incluso mientras avanza el trámite de divorcio en Italia.

