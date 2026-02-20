Un nuevo gesto en redes sociales volvió a poner a la China Suárez y Mauro Icardi en el centro de la escena. Esta vez, no fue una declaración pública ni una foto romántica, sino un accesorio que llamó la atención de los usuarios y generó especulaciones: las llamadas “pulseras de la distancia”.

La panelista Vicky Braier, más conocida en Instagram como Juariu, compartió en sus historias una imagen del festejo de cumpleaños del futbolista donde se puede ver a ambos con un accesorio similar en la muñeca. El detalle fue rápidamente señalado y analizado por la influencer.

La China Suárez y Mauro Icardi tienen las pulseras de la distancia (Foto: captura de Instagram/@juariu).

En la foto del cumpleaños del futbolista, la influencer marcó con un círculo las muñecas de ambos, insinuando que podrían estar usando el mismo reloj o, al menos, un objeto similar. “Festejo de cumpleaños de Mauro y mismo reloj o no sé qué es pero intuyo que es un reloj”, escribió con humor.

Sin embargo, luego compartió otra historia donde mostró de qué se trataría realmente: unas pulseras tecnológicas diseñadas para usar en pareja. Según explicó, son aquellas que permiten que cuando una persona toca su pulsera, la del otro vibra a la distancia: “Cada vez que toque la pulsera significa que te extraño”, decía el video que Juariu replicó, donde se ve el funcionamiento del accesorio.

¿QUÉ SON LAS PULSERAS DE LA DISTANCIA QUE USAN LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI?

Estas pulseras que usan la China y Mauro, que se popularizaron en redes sociales y fueron promocionadas por influencers como Nicolás Occhiato, funcionan a través de conexión con el celular. Al tocar el dispositivo, la señal llega automáticamente a la pulsera de la otra persona, generando una vibración o luz que simboliza un “te pienso” en tiempo real.

Juariu incluso compartió el mensaje de una seguidora que explicó el mecanismo: “Son esas pulseras que promocionó Nico Occhiato. Es para usar en pareja, cuando uno la toca al otro le vibra la pulsera”. Mientras algunos usuarios lo interpretaron como un gesto romántico que confirma la cercanía entre la actriz y el futbolista, otros lo consideraron excesivo o innecesario en tiempos donde basta con un mensaje de WhatsApp.

