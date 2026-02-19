Maxi López habló en Intrusos luego de las declaraciones de Guido Icardi sobre el rol de padre de Mauro con sus hijos el tiempo que estuvo casado con Wanda Nara. Y tras la palabra de la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, que dijo que Icardi pagó durante 12 años la cuota alimentaria de Valentino, Constantino y Benedicto López.

“Lo llamaban papá porque él se lo ganó, la figura paterna de los chicos fue él al final”, dijo el hermano de Mauro en el programa de América y Maxi no dudó en responder: “Los 15 años que estuvieron en Europa yo también estaba, así que me parece que no está bien informado. Está completamente errado”.

Cuando le preguntaron si le dolió esa declaración, fue contundente: “Es que no lo conozco, me dolería si fuera alguien de mi círculo íntimo. Mis hijos saben que yo siempre estuve ahí para ellos. Y esa es lo único que a mí me importa. Que el entorno de la otra parte hable porque quiera hablar o porque quiera opinar, allá ellos”.

MAXI LÓPEZ CONFIRMÓ LA RECONCILIACIÓN DE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES

Durante la entrevista, Maxi López fue consultado sobre la posibilidad de que Wanda haya retomado su relación con Martín Migueles: “Creo que sí, creo que sí. Yo ya le dije, hablábamos y todo, y hablé con él también. Si ellos son felices, que estén juntos, lo importante es que estén tranquilos”.

Cuando le preguntaron si le dio algún consejo a Wanda, Maxi fue tajante: “En eso, en las relaciones yo no me meto. Imaginate si le digo a Wanda que me diga algo con la sueca, o sea, no, no se mete. Así que cada uno respeta su lugar y eso está bueno”.

