Cada 9 de julio, las mesas argentinas se llenan de sabores patrios y uno de los grandes protagonistas es el locro, un guiso criollo ideal para combatir el frío y compartir en familia.

Aunque suele asociarse a largas horas de preparación, existe una versión más práctica que mantiene todo su sabor: lleva pocos ingredientes, es rendidora y se puede preparar sin complicaciones.

Ingredientes para hacer locro argentino fácil

500 g de maíz blanco partido (seco o precocido)

300 g de zapallo anco o calabaza

300 g de carne vacuna (falda, roast beef o tapa de asado)

200 g de panceta

2 chorizos colorados

1 cebolla

1 puerro

Sal y pimienta a gusto

Pimentón y ají molido para darle sabor

Cómo preparar locro argentino paso a paso

Dejar en remojo el maíz durante varias horas (idealmente desde la noche anterior). Si se usa maíz precocido, este paso se puede saltear. En una olla grande, cocinar el maíz con abundante agua junto al zapallo cortado en cubos. Revolver cada tanto para que tome una textura cremosa. Agregar la carne cortada en trozos, la panceta y los chorizos colorados. Cocinar a fuego bajo hasta que todos los ingredientes estén tiernos. Sumar la cebolla y el puerro picados, condimentar con sal, pimienta, pimentón y ají molido. Cocinar unos minutos más hasta lograr un locro espeso y lleno de sabor.

El secreto para un locro más sabroso

La clave está en cocinarlo lentamente y revolverlo de vez en cuando, para que el zapallo se desarme y le aporte esa textura cremosa característica del locro argentino.

Ideal para el 9 de julio, esta receta combina tradición, sabor y practicidad con ingredientes fáciles de conseguir.