Cada 9 de julio, las mesas argentinas se llenan de sabores patrios y uno de los grandes protagonistas es el locro, un guiso criollo ideal para combatir el frío y compartir en familia.
Aunque suele asociarse a largas horas de preparación, existe una versión más práctica que mantiene todo su sabor: lleva pocos ingredientes, es rendidora y se puede preparar sin complicaciones.
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Ingredientes para hacer locro argentino fácil
- 500 g de maíz blanco partido (seco o precocido)
- 300 g de zapallo anco o calabaza
- 300 g de carne vacuna (falda, roast beef o tapa de asado)
- 200 g de panceta
- 2 chorizos colorados
- 1 cebolla
- 1 puerro
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón y ají molido para darle sabor
Cómo preparar locro argentino paso a paso
- Dejar en remojo el maíz durante varias horas (idealmente desde la noche anterior). Si se usa maíz precocido, este paso se puede saltear.
- En una olla grande, cocinar el maíz con abundante agua junto al zapallo cortado en cubos. Revolver cada tanto para que tome una textura cremosa.
- Agregar la carne cortada en trozos, la panceta y los chorizos colorados. Cocinar a fuego bajo hasta que todos los ingredientes estén tiernos.
- Sumar la cebolla y el puerro picados, condimentar con sal, pimienta, pimentón y ají molido.
- Cocinar unos minutos más hasta lograr un locro espeso y lleno de sabor.
El secreto para un locro más sabroso
La clave está en cocinarlo lentamente y revolverlo de vez en cuando, para que el zapallo se desarme y le aporte esa textura cremosa característica del locro argentino.
Ideal para el 9 de julio, esta receta combina tradición, sabor y practicidad con ingredientes fáciles de conseguir.