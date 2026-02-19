El exfutbolista Maxi López volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras compartir una imagen junto a su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

En la postal, ambos aparecen a los besos dentro de una pileta, luciendo trajes de baño y protagonizando un momento cargado de romanticismo.

La fotografía fue publicada inicialmente por el actual participante de MasterChef Celebrity, quien atraviesa las instancias finales del reality en Argentina. Minutos después, fue replicada por su pareja —a quien él suele apodar cariñosamente como “La Sueca”— junto a un sugerente mensaje: “soon” (“pronto”), lo que despertó especulaciones sobre un posible reencuentro familiar en el corto plazo.

Maxi López y Daniela Christiansson revolucionaron las redes con esta foto íntima en la pileta. Crédito: Instagram

MAXI LÓPEZ Y DANIELA CHRISTIANSSON DESPIERTAN RUMORES DE REENCUENTRO

Actualmente, Maxi López se encuentra instalado en el país debido a su participación en el certamen gastronómico, una experiencia que también le abrió nuevas oportunidades dentro de los medios locales y reforzó su deseo de radicarse definitivamente en Argentina.

López y Christiansson en 2023.

Mientras tanto, Daniela Christiansson permanece en Suiza junto al pequeño Lando, el hijo que tienen en común, aguardando las condiciones médicas necesarias para poder viajar. Todo indica que el esperado reencuentro de la familia podría concretarse en las próximas semanas, tal como lo insinuó la modelo en sus redes sociales.