Daniela Christiansson, pareja del exfutbolista Maxi López, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una tierna postal que captura un momento especial de crecimiento familiar: la primera vez que su hija Elle, de apenas dos años y medio, se calza los esquíes.

La imagen, compartida en Instagram, muestra a la pequeña dando sus primeros pasos en las pistas nevadas, un hito deportivo que su madre decidió documentar con orgullo.

Elle, fruto de la relación entre Christiansson y López, se suma así a las actividades familiares mientras su hermano menor, Lando, cumplía su primer mes de vida.

DANIELA CHRISTIANSSON COMPARTE EL DEBUT DE ELLE EN LAS PISTAS DE ESQUÍ. CRÉDITO: Instagram

LANDO CUMPLE SU PRIMER MES: CELEBRACIÓN FAMILIAR EN REDES

El pequeño Lando López, quien nació el 31 de diciembre de 2025, alcanzó su primer mes de vida en medio de celebraciones virtuales y físicas. Daniela compartió en sus historias de Instagram una tarjeta conmemorativa con el nombre del bebé en letras de madera acompañada por la palabra "Ya“, reflejando la emoción de esta nueva etapa familiar.

Lando representa el segundo hijo que comparten Daniela y Maxi, sumándose a Elle en una familia que continúa creciendo. El exdelantero de River Plate tiene además tres hijos mayores de una relación anterior.