El primer mes de vida de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López, estuvo marcado por una mezcla de emoción, celebraciones íntimas y gestos cargados de ternura que la modelo no dudó en compartir con sus seguidores.

La imagen elegida por Daniela Christiansson fue profundamente simbólica: una tarjeta con la inscripción “1 mes” y el nombre del bebé en letras de madera, acompañada por la palabra “Ya”, una forma cariñosa de expresar cómo el tiempo empieza a volar desde su llegada.

Sin mostrar directamente el rostro del pequeño, la postal transmitió la emoción de unos padres que viven intensamente cada día junto a su hijo.

Daniela Christiansson celebró el primer mes de su hijo Lando: la tierna postal | Créditos: Instagram @danielachristiansson

LANDO, EL HIJO DE DANIELA CHRISTIANSSON MAXI LÓPEZ, CUMPLIÓ UN MES

Mientras Daniela se enfoca de lleno en la crianza de Elle, su hija mayor, y en los primeros momentos de Lando, Maxi López atraviesa un período de fuertes cambios profesionales.

Maxi López y Daniela Christiansson con sus hijos (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

Apenas días después del nacimiento de su quinto hijo, el exfutbolista regresó a la Argentina para continuar con las grabaciones de MasterChef Celebrity y luego se instaló en Mar del Plata para sumarse a la temporada de streaming de Olga.