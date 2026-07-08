Daniela Batlle Casas, la creadora de contenido que se hizo conocida en TikTok junto a su novio, anunció su compromiso con Justo Macchiavello, la pareja a la que sus seguidores bautizaron cariñosamente “Gerson”.

La influencer compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde mostró el anillo y varias postales del momento en que él le propuso matrimonio.

Daniela Batlle Casas mostró el anillo de compromiso que le dio Justo Macchiavello Por: Instagram @danibatllecasas

“Hermosa mañana, verdad? Tanto lo soñé, lo pedí, lo compartí con ustedes.. y ahora llegó el momento Bienvenida esta nueva etapa compañero @justomacchiavello Te amo por siempre ”, escribió Daniela en la publicación que rápidamente se llenó de comentarios de felicitaciones de sus seguidores y colegas del mundo de las redes.

COMPROMISO DE DANIELA BATLLE CASAS: CÓMO FUE LA PROPUESTA

En las imágenes que compartió la influencer se puede ver a la pareja brindando con copas de espumante, en lo que parece haber sido un festejo íntimo tras la pedida de mano.

También se difundió una foto dentro de un auto, donde se aprecia el anillo por primera vez, y varias postales abrazados, con banderas argentinas de fondo, en lo que podría haber sido un viaje juntos.

Daniela Batlle Casas mostró el anillo de compromiso que le dio Justo Macchiavello Por: Instagram @danibatllecasas

El anillo elegido por Macchiavello es de estilo delicado, con un diseño de oro y una piedra central rodeada de detalles más pequeños, muy en línea con las tendencias actuales en anillos de compromiso.

Daniela y Gerson se hicieron conocidos por sus videos como pareja en TikTok, donde acumulan una gran cantidad de seguidores que celebran su día a día juntos.

Así se vio el anillo por primera vez, tras la propuesta de Justo Macchiavello Fuente: Instagram @danibatllecasas Por: Instagram @danibatllecasas

Con este anuncio, la pareja confirmó que atraviesa un gran momento y que el próximo paso será organizar la boda, aunque todavía no trascendieron detalles sobre la fecha ni el lugar elegido.

REACCIONES AL COMPROMISO DE LA PAREJA

Tras la publicación, decenas de usuarios dejaron sus mensajes de cariño para la pareja, celebrando la noticia y deseándoles lo mejor en esta nueva etapa, mientras que otros fulminaron la relación.

La pareja compartió un primer plano del anillo elegido para la propuesta Fuente: Instagram @danibatllecasas Por: Instagram @danibatllecasas

“El anillo a nombre de mamá gerson!”, “Estás a tiempo Gerson todavía 😂“, ”Gerson por bienes separados el matrimonio" y “Nunca pensé que llegaría el momento de decirlo... Gerson, el Gerson a nombre de mamá” fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja.