A un día de haber declarado en el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, Dalma Maradona habló sobre la difícil experiencia que le tocó atravesar en los tribunales. La actriz prestó testimonio durante varias horas y debió escuchar audios comprometedores en los que integrantes del equipo médico que atendía a su padre se referían a ella de manera despectiva.

En una entrevista con Puro Show, reconoció que fue una jornada agotadora desde lo emocional, pero aseguró que era necesario atravesarla para seguir avanzando en la búsqueda de justicia.

QUÉ DIJO DALMA MARADONA SOBRE LOS AUDIOS DEL JUICIO

Lejos de mostrarse afectada por los comentarios que surgieron en las grabaciones, Dalma Maradona aseguró que esos dichos reflejan más a quienes los pronunciaron que a ella misma.

“No voy a sumar nada de eso porque los escuchás y sabés de quién viene. Para mí, que me critiquen es mi mayor tesoro porque demuestra que no trancé con ellos nunca, por eso me tratan de esa manera”, sostuvo.

Para la hija del astro, los audios dejan en evidencia “la clase de persona que son” quienes formaban parte del entorno médico de su padre. Además, remarcó que el único objetivo de la familia es que los responsables sean condenados.

En ese contexto, también se refirió a las declaraciones de Jana Maradona, quien había señalado que todos debían empujar para el mismo lado durante el proceso judicial.

“En este juicio no hay otro lado. Es uno solo. Algunos estamos más involucrados que otros porque, por ejemplo, Diego está en Italia y se entera por sus abogados, pero acá todos queremos que mi papá tenga la justicia que se merece. No hay nada más importante que eso”, afirmó.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE DALMA A MATÍAS MORLA

Otro de los temas que abordó fue la reciente postura de Matías Morla respecto al conflicto por la marca Maradona. El abogado había manifestado públicamente que estaba dispuesto a correrse de las negociaciones para facilitar un acuerdo entre las hermanas de Diego y sus hijos.

Sin embargo, Dalma Maradona puso en duda la sinceridad de esa propuesta. “Hace seis años que tendría que haber pasado eso, ¿por qué ahora? Porque están perdiendo el juicio de las marcas. Además, dijo eso en la tele pero nadie me contactó”, disparó.

La actriz también marcó una diferencia entre Morla y sus tías, aunque reconoció que el vínculo familiar quedó completamente quebrado tras la muerte de su padre.

“Morla es una cosa y mis tías otra. Si ellas quieren reunirse... pero desde que pasó lo de mi papá no las vi más. No conocen a mis hijas y son personas que yo desconozco”, expresó.

Y concluyó con una frase que dejó en claro la profundidad de la ruptura: “Cuando pasó todo, tuve una llamada y les pedí por favor que no estuvieran involucradas con una persona que capaz estaba involucrada, pero eligieron otra cosa”.