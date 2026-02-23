Guido Icardi apareció en Infama y habló de todo. El hermano de Mauro opinó sin filtros sobre la relación distante que mantiene con el futbolista del Galatasaray, se refirió a la buena onda que tiene con Wanda Nara y contó qué piensa de la China Suárez.

Luego de ver un tape de Aldana Icardi, su hermana mayor, recordando la visita de Eugenia a su casa en Rosario, Guido expresó: “Ella es lo mismo que cualquiera. Para nosotros puede ser la China Suárez, puede ser Wanda, puede venir la que sea a casa, que nosotros vamos a recibir siempre con los brazos abiertos a cualquiera, como reciben también a mi novia”.

Y afirmó: “Una vez que pasás la puerta de mi casa, el ego o el status quedan afuera. Estás en mi casa”.

Guido Icardi habló de la China Suárez (captura de América TV, Infama)

¿Mauro Icardi siente vergüenza de su familia?

En ese marco, el hermano de Mauro Icardi aseguró que al futbolista le da vergüenza su familia.

“No tenemos ninguna razón como para que esté enojado con nosotros, quizás le damos vergüenza. Es triste pensarlo, pero no tengo otra respuesta”, agregó Guido, luego de contar que le mandó un mensaje a Mauro y fue ignorado.