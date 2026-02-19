Luego de haber dado que hablar con sus publicaciones en las redes sociales, Wanda Nara volvió a sorprender con un posteo que no pasó inadvertido donde se ve a su exyerno, Guido Icardi, en un evento familiar e íntimo.

La conductora de MasterChef Celebrity publicó en sus historias de Instagram una foto por el cumpleaños de Benedicto, uno de los hijos que tiene con Maxi López, con quien también tiene a Valentino y Constantino; en la que está rodeada de afectos en una celebración al aire libre.

Pero lo que más llamó la atención fue la presencia de Guido, el hermano de Mauro Icardi. En la imagen se pudo ver que también fueron parte de la celebración Maxi con sus hijos, Martín Migueles -pareja de Wanda- y el padre de la empresaria, Andrés Nara.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

La inclusión de Guido en el posteo generó inmediato revuelo, ya que se da en un contexto de fuerte exposición mediática sobre la relación entre Wanda y Mauro, y después de las repercusiones que tuvo su nota a Intrusos.

¡Dio que hablar!

El posteo de Guido Icardi para provocar a su hermano Mauro (Foto: Instagram @guidoicardi)

EL PICANTE POSTEO DE WANDA NARA QUE ESTALLÓ EN LAS REDES: ¿ESTÁ DEDICADO A LA CHINA SUÁREZ?

En medio de las versiones cruzadas y las especulaciones que la rodean, Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con un posteo que muchos interpretaron como una indirecta para Eugenia “la China” Suárez.

La conductora de MasterChef Celebrity subió a sus historias de Instagram una imagen con una frase contundente: “Crea una vida que no te haga desear otra”. El mensaje, acompañado por el tema “Yellow” de Coldplay, no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Si bien Wanda no mencionó a nadie, el contexto hizo que todas las miradas apuntaran nuevamente a la China, con quien mantiene una historia cargada de tensión desde hace tiempo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Fiel a su estilo, Wanda eligió el misterio y dejó que la frase hablara por sí sola. Pero en el universo de las redes —y con los antecedentes que existen—cada palabra parece tener un destinatario claro.