En medio del extenso y escandaloso enfrentamiento mediático que mantienen Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara, un gesto inesperado de Vero Lozano encendió nuevas alarmas en el mundo del espectáculo.

Mientras Wanda sostiene un segundo frente abierto con Vero por la conducción de la próxima edición de Bake Off Argentina, la conductora de Telefe sorprendió al darle “me gusta” a una publicación de la China en Instagram.

El gesto digital no pasó inadvertido. La reacción de Lozano se sumó a los likes de otras figuras como Delfina Chaves e Isabel Macedo, y fue interpretada por muchos como una señal de apoyo a la actriz.

Y no es un detalle menor: el corazoncito en el muro justo cuando la disputa por el reality de pastelería divide aguas en la pantalla chica. Wanda y Vero no solo compiten por un lugar codiciado en el prime time, sino que además la empresaria sigue enfrentada públicamente con la China, sin señales de tregua.

Por eso, el like fue leído como una toma de posición clara en una interna que mezcla viejas heridas sentimentales con una competencia profesional cada vez más visible.

La tensión se siente tanto en redes como en los pasillos del canal. Por un lado, la rivalidad entre Wanda y la China arrastra capítulos explosivos desde el escándalo con Icardi. Por otro, la empresaria y Lozano protagonizan una puja silenciosa por quedarse al frente de Bake Off, uno de los formatos más fuertes del canal.

¿LE TIRÓ UN PALITO A BENJAMÍN VICUÑA? EL VIDEO DE LA CHINA SUÁREZ JUNTO A MAURO ICARDI Y LA FRASE QUE HIZO PENSAR EN WANDA NARA

El video que Eugenia “la China” Suárez subió junto a Mauro Icardi en las redes sociales no pasó desapercibido. En una publicación reciente, la actriz compartió un fragmento de la canción “No me quiero casar” de Bad Bunny, pero fue la frase que eligió para acompañar el posteo lo que desató todo tipo de especulaciones.

“Una vez me iba a casar, gracias a Dios que no”, cantó Eugenia, un gesto que, lejos de ser inocente, encendió los rumores sobre si la China buscó esas palabras para lanzarle un palito a su ex, Benjamín Vicuña, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio.

En el posteo, la China no solo mostró su complicidad con Icardi, sino que también dejó una frase que parece estar cargada de significado cuando Suárez citó una frase que varios seguidores linkearon con la similitus en la famosa frase de la canción de Wanda, Bad Bitch, donde dice “Lo veo y lo quiero”: “Si me gusta, yo lo quiero”, es el fragmento que entonó Eugenia dando que hablar con su actitud.

