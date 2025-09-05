Las cocinas de MasterChef Celebrity están más calientes que nunca y Vero Lozano, junto a Wanda Nara, reveló los nombres de los 24 famosos que formarán parte del reality de Telefe.

Vestida de gala, Verónica protagonizó un inesperado accidente fashion durante la presentación: al abrir una de las bolas con los nombres de los participantes, ¡se le salió una uña!

Lejos de incomodarse, la conductora de Cortá por Lozano se tomó el percance con humor, mientras Wanda le puso su toque de picardía al momento.

Foto: captura de pantalla de Telefe.

EL DIVERTIDO ACCIDENTE FASHION DE VERO LOZANO

“Qué elenco de mujeres hermosas. ¡Pero es diosa! Sabe mucho de cocina y es muy competitiva”, dijo Wanda Nara antes de revelar el nombre de la famosa que formará parte de MasterChef.

Acto seguido, le puso fin al misterio: “Es Emilia Attias”.

Con el humor que la caracteriza, Vero acotó: “Sí, Emilia, me da vegetariana y que cocina con mucha cúrcuma”.

Con la uña en la palma de su mano, Lozano compartió lo ocurrido con la audiencia: “Acabo de perder una uña”.

Y Wanda reaccionó, risueña: “Ay, se te partió una uña. ¿Haciendo qué?”.

“Y, abriendo una bola. Gracias, chicos, acá está la uña”, coronó Vero, imitando la voz de Mirtha Legrand.

