La muerte Giorgio Armani impactó en Wanda Nara, quien al darse al conocer la triste noticia le dedicó un posteo, en el que empleó una contundente frase que popularizó el icónico diseñador italiano.

“Giorgio Armani, tener elegancia no significa destacarse, sino ser recordado. QEPD”, escribió la conductora en la publicación que subió a su Instagram, acompañada por una foto de ella con Armani.

MURIÓ GIORGIO ARMANI, EL LEGENDARIO DISEÑADOR ITALIANO QUE MARCÓ LA MODA INTERNACIONAL

El mundo de la moda está de luto: Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes y reconocidos del siglo XX y XXI, murió a los 91 años en su casa en Milán.

Fundador de la emblemática casa Armani, el modisto revolucionó la industria con su estilo elegante, sobrio y sofisticado, que vistió tanto a estrellas de Hollywood como a personalidades de la política y la cultura.

ARCHIVO - El diseñador italiano Giorgio Armani asiste a su desfile de Alta Costura Otoño Invierno 2016/17 en Moscú, Rusia, el 14 de abril de 2016. (Foto AP/ Pavel Bednyakov, File) Por: AP

Nacido en Piacenza, Italia, Armani comenzó su carrera en los años 60 y, en 1975, fundó junto a su socio Sergio Galeotti la marca que lleva su nombre. Desde entonces, construyó un imperio que abarcó desde la alta costura hasta fragancias, decoración, gastronomía y hoteles de lujo.

A lo largo de su carrera, fue reconocido con innumerables premios y honores, y sus diseños dejaron una huella imborrable en la moda internacional. Su visión atemporal convirtió a Armani en sinónimo de elegancia italiana.

Las redes sociales y el mundo artístico ya expresan su dolor por la pérdida de un ícono que cambió para siempre la forma de vestir y entender el estilo.

