Los rumores de tensión entre Wanda Nara y Vero Lozano volvieron a estallar luego de que en Sálvese Quien Pueda se confirmara que la conductora de Cortá por Lozano había sido considerada por Telefe para conducir Bake Off 2026.

La actual presentadora de MasterChef Celebrity reaccionó y, durante la presentación del nuevo año del canal, aseguró que ella sería quien esté al frente del reality de pastelería. El gesto avivó la interna y destapó una supuesta mala onda entre las figuras.

Yanina Latorre explicó en vivo que habló con Vero y que la conductora le respondió sin vueltas: “Me ofrecieron Bake Off hace meses, vinieron a decírmelo a mi camarín. No lo conté antes porque soy reservada”, dijo Lozano, dejando claro que su nombre estuvo en carpeta desde hace tiempo.

Asimismo, también expuso el trasfondo del enojo: “Vero hace mucho tiempo que la viene invitando al Diván. Como Wanda se siente más que todos, dice que solo va a lo de Susana”, lanzó filosa. Además recordó el incidente que había generado tensión meses atrás: Wanda publicó una foto con Johnny Depp mientras Lozano lo estaba entrevistando.

Ante la ola de versiones, Wanda habló en el programa de América para aclarar la situación: “Si se llega a hacer MasterChef, seguramente no pueda estar en Bake Off. Vero me encanta, me da lo mismo si está ella u otro”, aseguró, bajándole el tono al conflicto.

“Si se llega a hacer MasterChef, seguramente no pueda estar en Bake Off. Vero me encanta, me da lo mismo si está ella u otro”, añadió Wanda. Sobre el supuesto conflicto por Johnny Depp, fue tajante: “Ella está mucho más allá de eso, no creo que se haya enojado, es una tontería”.

Wanda Nara; “Vero, para mí, es una hermana. Es como si a Zaira le tocara conducir MasterChef. Hay lugar para todas”.

Para sorpresa de todos, Wanda incluso se refirió a su colega con cariño: “Vero, para mí, es una hermana. Es como si a Zaira le tocara conducir MasterChef. Hay lugar para todas”, afirmó. Y cerró: “Hablemos cuando el programa esté al aire”.

