La gala de MasterChef Celebrity dejó un momento tan picante como inesperado cuando Wanda Nara puso en aprietos a Ian Lucas con una pregunta que nadie vio venir. Lo que comenzó como una charla casual sobre su desempeño en la cocina terminó con la conductora metiéndose de lleno en su vida personal y en su relación con sus compañeros del certamen.

Todo arrancó cuando Ian reconoció que suele salir con Maxi López (ex de Wanda) y que a veces Evangelina Anderson (con quien el joven enfrenta fuertes rumores de romance) se suma a esos encuentros. Una mención suficiente para que la conductora levantara la antena y le diera un giro más jugoso a la charla.

Entre consejos, humor y complicidad, la conductora le sugirió que debía “enamorarse” y buscar una pareja que lo potenciara. Pero fue el siguiente paso el que desató la incomodidad total: Wanda quiso saber si había alguien dentro de MasterChef que le gustara.

Ian intentó responder con naturalidad, asegurando que todas sus compañeras le parecían lindas. Sin embargo, la conductora fue más allá y dejó caer la pregunta que lo descolocó por completo: “¿Hubo algo, no?”.

La cara del participante lo dijo todo. Su compañera, parada al lado, también seguía la escena con sorpresa mientras él balbuceaba para esquivar la insinuación.

EVANGELINA ANDERSON DEJÓ SIN PALABRAS A WANDA NARA CON SUS INSÓLITAS CONDICIONES PARA MASTERCHEF: “¡NI LOCA!”

El regreso de MasterChef Celebrity tuvo una presentación que nadie esperaba. Evangelina Anderson, una de las nuevas figuras del ciclo, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral cuando reveló una insólita condición que podría complicarle los desafíos del programa.

Todo ocurrió durante su ingreso al reality cuando Wanda Nara, conductora del formato, la recibió con una sonrisa: “Me toca presentar a una mujer hermosísima. ¡Bienvenida, Evangelina Anderson!”, expresó. Sin embargo, lo que parecía una charla distendida terminó con una revelación que dejó boquiabierta a la empresaria.

“Yo sé que sos vegetariana, ¿cómo vas a hacer con el menú?”, le preguntó Wanda, curiosa por las restricciones alimentarias de la modelo. A lo que Evangelina no dudó ni un segundo y contestó con total naturalidad: “No comí nunca en mi vida carne. Desde que nací. Ni carne roja, ni carne blanca”.

La conductora, sorprendida, insistió: “Pero. en algún momento vas a tener que probar carne”, atinó a decir. Pero la participante se mantuvo firme con su postura: “No, no. ¡Ni loca!”.

