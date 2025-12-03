Evangelina Anderson y Ian Lucas están en boca de todos. Los rumores de romance entre la modelo de 42 años y el youtuber de 26 años no paran de crecer, y en las últimas horas, una respuesta de Anderson terminó de avivar el fuego.

Todo ocurrió este martes, cuando la participante de MasterChef Celebrity llegó a la gala de revista Gente. Allí, Nahuel Saa la interceptó y fue directo al grano: “¿Estás saliendo con Ian Lucas?”.

Anderson negó, pero la pregunta siguiente la descolocó: “¿Saldrías con alguien de esa edad?”. Con picardía, ella retrucó: “¿Pero vos qué edad te pensás que tengo?”.

Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef (Foto: captura Telefe / MasterChef Celebrity)

Qué dijo Eva Anderson sobre la edad de Ian Lucas

Mientras tanto, Ian Lucas tampoco se quedó atrás. Consultado sobre los trascendidos, el youtuber fue contundente: “No, la verdad no nos molesta… Bueno, a mí por lo menos no me molesta porque me están vinculando con la mujer más hermosa del país”.

Algunas de las imágenes que expusieron a Evangelina Anderon y Ian Lucas (Foto: captura América TV)

Sobre la diferencia de edad, Ian fue claro: “La edad es un número, no me interesa”, sentenció, dejando en claro que para él ese tema no es un obstáculo.

El video y los posteos que alimentaron los rumores

En medio de la ola de versiones, Evangelina Anderson compartió un video en sus historias de Instagram que no hizo más que sumar leña al fuego.

Evangelina Anderson y los rumores con Ian Lucas: la canción que alimentó el misterio en redes. CRÉDITO: Instagram

Se la vio en el auto, café en mano, y la canción elegida para musicalizar el momento fue “She Will Be Loved” de Maroon 5, un tema que habla de una mujer mayor enamorada de un hombre más joven.