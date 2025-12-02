Los rumores de un posible romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas crecieron en los últimos días y ahora una señal en redes sociales volvió a avivar las especulaciones. La modelo y exesposa de Martín Demichelis compartió un video en el que muchos interpretaron un mensaje en clave.

En la historia de Instagram, Evangelina Anderson aparece dentro de un auto, sosteniendo un café mientras mira a cámara.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los usuarios fue la música elegida para acompañar la publicación: “She Will Be Loved” de Maroon 5, tema que narra la historia de una mujer mayor que se enamora de un hombre más joven.

Crédito: Instagram

LAS PISTAS QUE HABLAN MÁS QUE LOS PROTAGONISTAS

La coincidencia no pasó inadvertida, especialmente porque el supuesto vínculo con Ian Lucas, el youtuber de 26 años, habría surgido tras su encuentro durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Incluso la cuenta Gossipeame señaló este detalle y abrió el debate entre sus seguidores sobre las relaciones con diferencia de edad.

Evangelina Anderson y los rumores con Ian Lucas: la canción que alimentó el misterio en redes. CRÉDITO: Instagram

A esto se suma que, días atrás, Ian también utilizó una canción que sembró sospechas: “Mi refe” de Beéle, cuyo fragmento seleccionado habla de un romance que intenta mantenerse oculto. Para muchos, se trató de una clara indirecta que conectaría con la publicación de Evangelina.

Por el momento, ni Evangelina Anderson ni Ian Lucas confirmaron o negaron un acercamiento amoroso. Sin embargo, las señales cruzadas en redes sociales mantienen el rumor más vigente que nunca.