En una tarde que se volvió tan espontánea como entrañable, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes compartieron con sus seguidores un momento fuera del circuito mediático: una salida al supermercado chino con sus hijas, que rápidamente se volvió viral por su frescura y naturalidad.

Ambas, conocidas por su participación en MasterChef Celebrity y su estilo impecable en redes, se mostraron sin filtros ni producción, simplemente disfrutando una escena de la vida diaria. En el video, Valentina abre la filmación con humor: “Nuestra salida después del canal, ¿a dónde se va?”. A su lado, Evangelina suma complicidad e invita a las niñas a responder. La escena se completa con las cuatro recorriendo las góndolas, canastos en mano, mientras ríen y conversan sobre las compras.

“Esta es la verdad. La realidad”, repiten entre risas al final del clip, dejando un mensaje simple pero potente: detrás de las cámaras y los eventos, también son madres que disfrutan de los pequeños rituales cotidianos con sus hijas.

CRÉDITO: Instagram

ENTRE RISAS, BAILES Y GÓNDOLAS: UNA TARDE DE VIDA REAL

Lejos de los estudios y las luces, las influencers decidieron registrar un momento de diversión familiar que incluyó una improvisada coreografía entre los pasillos del súper al ritmo de “Bebe”, de 6ix9ine y Anuel AA. Risas, pasos descoordinados y miradas cómplices hicieron del video un retrato sincero de la alegría compartida.

Más tarde, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes publicaron dos fotos que sellaron el espíritu del encuentro: en una, posan con sus hijas entre los productos, sonrientes y relajadas; en la otra, aparecen en la línea de cajas junto al encargado del local, quien también se sumó al clima festivo.

“Esta es la verdad, la realidad”, repitieron con humor, dejando en claro que incluso entre carritos, góndolas y compras de último momento, también se construyen los recuerdos más genuinos. Su publicación fue celebrada con cientos de mensajes que agradecieron verlas alejadas del glamour y más cerca de la vida real.