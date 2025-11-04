Luego de años de rivalidad y distanciamiento, Wanda Nara y Evangelina Anderson limaron asperezas, al punto de coincidir en MasterChef Celebrity, el reality de cocina donde la empresaria es conductora y la modelo, participante.
Sin embargo, la buena onda tiene sus límites. Con honestidad y sin filtros, Evangelina dejó en claro que la exesposa de Mauro Icardi no será su confidente, ¡y mucho menos en un programa de televisión!
Durante una charla al aire, Wanda le hizo varias preguntas personales sobre su reciente soltería, tras separarse de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos. Anderson respondió evasiva, pero con contundencia.
EVANGELINA ANDERSON, INCÓMODA CON LAS PREGUNTAS PERSONALES DE WANDA NARA
Wanda Nara: -Quiero que me cuentes cómo va esa vida de soltera.
Evangelina Anderson: -¿Qué querés que te cuente?
Wanda: -¿Estás disfrutando de Argentina? Hace mucho que no vivías acá.
Evangelina: -Estoy todo el día acá adentro.
Wanda: -¿Y los fines de semana? ¿Qué hacés?
Evangelina: -Estoy con los chicos.
Wanda: -¿Y no hay tiempo para el amor?
Evangelina: -No hay tiempo.
Wanda: -¿Nada? ¿Y si aparece el Príncipe Azul?
Evangelina: -No existe.
Wanda: -¡Ay, Eva! Pero danos una esperanza.
Evangelina: -Estoy enamorándome de mí misma.
Wanda: -¿Cuánto tiempo estuviste casada?
Evangelina: -18 años en pareja, y casi el mismo tiempo casada.
Wanda: -Retiro lo dicho, quedate sola un tiempo.”Evangelina: “Tengo que estar sola.
Wanda: -Quedate sola mucho tiempo... y con muchos a la vez.
Evangelina: -Ah, bueno…
Más sobre este tema
EVANGELINA ANDERSON NO QUIERE SABER NADA CON LAS PREGUNTAS DE WANDA NARA
Tras el intercambio, Anderson expresó su incomodidad en el detrás de escena de MasterChef, pero ante la cámara.
“Cada vez que pasa Wanda, no sé de qué manera decirle que se vaya. Me distrae. Me pregunta cosas incómodas”, dijo Eva.
Lejos de mostrarse afectada por su separación de Demichelis, la modelo cerró con una frase que dejó clara su postura: “¿Por qué Wanda tiene la idea fija de que hay que estar con alguien para ser feliz? Yo soy feliz sola”.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.