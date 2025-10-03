Tras 18 años de amor con Martín Demichelis, Evangelina Anderson regresó al trabajo en la Argentina y centró su energía en sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma Demichelis, luego de la separación.

Sin ánimo de dar detalles sobre la ruptura y mucho menos de hablar de su ex, Santiago Riva Roy le preguntó a Eva si Demichelis es un buen padre, y su silencio fue sugerente.

Evangelina Anderson, separada de Martín Demichelis (Captura de pantalla de América TV, LAM)

EVANGELINA ANDERSON, LEJOS DE DEMICHELIS, ENFOCADA EN SUS HIJOS Y EN EL TRABAJO

“Postergué tantos años de mi vida el trabajo que ahora lo estoy disfrutando a full”, le dijo Anderson al notero de LAM a la salida de una grabación de MasterChef Celebrity.

Riva Roy le retrucó: “Eso les pasa a muchas mujeres que acompañan al deportista y se dejan a sí mismas, a sus sueños”.

Conforme con sus decisiones pasadas, la modelo contestó: “Lo hice con mucho gusto. Crié a tres hijos maravillosos y fui muy feliz. Siempre soy feliz”.

“Para mí, la maternidad es lo más importante. Ocupa un lugar primordial. Soy una mamá muy presente”, aseguró Evangelina.

Acto seguido, negó estar teniendo un romance oculto y argumentó el motivo: “Hoy mi prioridad son los chicos y estar con ellos”.

Cuando el notero de Ángel de Brito le preguntó por el rol paterno de Martín Demichelis, el silencio y la seriedad de Eva llamaron la atención.

“¿El vínculo paterno está bien? ¿Estás satisfecha con él?”, le consultó. Determinante, Anderson respondió: “No voy a hablar de eso”.

