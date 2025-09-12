En medio de su reciente separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson quedó en el centro de la escena por una serie de rumores que la vinculaban sentimentalmente con dos futbolistas: Juanjo Purata y Leandro Paredes. Sin embargo, la modelo salió al cruce de las versiones y fue contundente: “Me da vergüenza ajena”.

Todo comenzó cuando se viralizó un video de Evangelina en un shopping de México junto a un joven.

Rápidamente, empezaron a circular especulaciones sobre un supuesto romance con un jugador mexicano. Incluso, algunos panelistas aseguraron que se trataba de Juanjo Purata, defensor de Tigres.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre Leandro Paredes y Juanjo Purata

En diálogo con Karina Iavícoli para el programa Intrusos, Anderson fue tajante: “Karina, te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”.

Leandro Paredes, Camila Galante y Evangelina Aderson (Fotos: Instagram)

Además, fue clara sobre los rumores de infidelidad: “Jamás saldría con un hombre casado. Eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”.

La modelo también explicó por qué no salió al aire para hablar del tema: “Cada vez que me estreso, se me suele ir la voz. No salgo al aire porque no puedo hablar, eh, no porque no quiera”, le escribió a la periodista.

Quién era el joven que acompañaba a Evangelina en México

Las imágenes que circularon en redes mostraban a Anderson en una escalera mecánica junto a un joven, lo que alimentó las versiones de un nuevo romance.

Sin embargo, la propia Evangelina aclaró la situación: “No van a poder creer, porque dicen cosas sin saber. Es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Me da vergüenza ajena. Ese chico que va en la escalera tiene la edad de Bastián, mi hijo”.

En el programa, Paula Varela sumó un dato clave: el joven no tiene tatuajes en los brazos, a diferencia de Purata, el futbolista con el que la vinculaban. Rodrigo Lussich también remarcó que no hay ninguna prueba que relacione a Anderson con el jugador de Tigres.

El verdadero motivo del viaje de Evangelina Anderson a México

Lejos de los rumores, Evangelina contó que su viaje a México tuvo un motivo estrictamente familiar: “Para los que creen que me fui de viaje por todo esto que se está diciendo, mi mamá tuvo un ACV, estuvo muy mal de salud y cuando se recuperó, decidimos todos hacer un viaje familiar. La verdad, estamos todos muy mal”.

La modelo se mostró angustiada por la situación y el impacto de las versiones en su entorno: “No la paso nada bien, Karina, cuando mienten con estas cosas, me da mucha impotencia y por eso me quedo así sin voz. Mi familia también está muy mal. Estoy acá con mis padres, con mi hermana”.

Evangelina Anderson evalúa acciones legales y pide respeto

Cansada de las especulaciones, Evangelina no descartó iniciar acciones legales por la difusión de información falsa, aunque admitió que todavía no tomó una decisión al respecto. Por ahora, su prioridad es el bienestar de su familia y tomarse un tiempo para procesar todo lo que está viviendo.

“Ella lo que me dice es que está sola”, reiteró Karina Iavícoli en el programa, dejando en claro la postura de la modelo frente a los rumores.