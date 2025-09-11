Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, decidió romper el silencio después de que crecieran los rumores que vinculan al futbolista con Evangelina Anderson. Cansada de las especulaciones, la empresaria salió a aclarar la situación y dejó en claro cómo vive este momento junto a su pareja.

Este jueves, la periodista Paula Varela contó que se comunicó directamente con Galante para conocer su versión sobre el supuesto romance. La respuesta de la esposa del campeón del mundo fue contundente: “Lo vi. Imaginate que la noticia me la mostró él. Lo vimos juntos, pero él me dijo que no conoce a Evangelina”, aseguró Camila en un mensaje de WhatsApp.

Por ahora, la influencer prefiere no darle más importancia al tema: “Por ahora lo dejo pasar, a menos que se haga una bola más grande”, sostuvo, dejando en claro que no piensa alimentar el escándalo salvo que la situación se descontrole.

Camila Galante y Leandro Paredes. (Foto: Instagram/@ccamilagantee)

Cómo surgieron los rumores y la reacción de Evangelina Anderson

Las versiones sobre un supuesto romance entre Paredes y Anderson comenzaron a circular cuando Yanina Latorre reveló en un programa que la ex de Martín Demichelis estaría saliendo con un hombre casado, aunque evitó dar nombres para “no arruinar familias”.

Evangelina Anderson en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año”, lanzó Latorre, y agregó: “Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban… Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”.

Ángel de Brito y Yanina Latorre. Foto: captura de pantalla de América, LAM.

La panelista también apuntó contra Anderson, criticando su silencio: “No me gusta que Evangelina se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes”.