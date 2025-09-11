Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, rompió el silencio y contó cómo vivió el escándalo que involucró a su marido y a Evangelina Anderson, la esposa de Martín Demichelis.

En medio de los rumores que circularon en las redes sociales y que generaron un verdadero revuelo en el mundo del fútbol, Galante decidió preguntarle directamente a Paredes qué había pasado.

La empresaria relató en Intrusos que, apenas se enteró de los comentarios que vinculaban a su esposo con Anderson, no dudó en encarar a Paredes para saber la verdad. “Le pregunté de frente y él me contestó con total tranquilidad”, aseguró Galante.

Según contó, la respuesta de Leandro Paredes fue contundente: “Me dijo que no tenía nada que ver, que no entendía de dónde había salido todo eso y que estaba tranquilo porque no había hecho nada malo”.

Galante remarcó que confía plenamente en su pareja y que la situación no generó conflictos en su relación.

QUÉ DIJO CAMILA GALANTE SOBRE LOS RUMORES QUE VINCULAN A LEANDRO PAREDES Y EVA ANDERSON

La esposa del mediocampista de la Selección argentina reconoció que los rumores afectaron a su familia y que fue un momento incómodo para todos. “Obviamente, no es lindo que se digan esas cosas, pero nosotros estamos muy unidos y sabemos lo que somos puertas adentro”, explicó.

Galante también se refirió a la relación con Evangelina Anderson y Martín Demichelis. “Con Eva tengo la mejor, siempre fue todo muy cordial. Con Martín también. No hay ningún problema”, aclaró, buscando ponerle fin a las especulaciones.

Para cerrar, Camila Galante dejó en claro que no le da importancia a los comentarios malintencionados y que prefiere enfocarse en su familia. “La gente habla porque es gratis, pero nosotros sabemos la verdad”, sentenció.

De esta manera, la esposa de Leandro Paredes intentó llevar tranquilidad y despejar cualquier duda sobre la relación con su marido y el entorno cercano.

