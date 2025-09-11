El mundo del espectáculo y el deporte volvió a cruzar caminos con un rumor que tiene como protagonistas a Evangelina Anderson, recientemente separada, y Leandro Paredes, en pareja con Camila Galante.

El futbolista de la Selección argentina habría engañado a su mujer con la exesposa de Martín Demichelis y en Intrusos dieron detalles del supuesto encuentro que habrían tenido.

Evangelina Anderson usó una microbikini con escote underboob y levantó suspiros en Instagram | Créditos: Instagram @evangelinaanderson

Según reveló Pablo Layus, habrían coincidido en una reunión privada en Buenos Aires después del partido que jugó Argentina en el estadio de River Platé: “Me dicen que los vieron en una especie de evento que se habría armado después de que la Argentina jugó acá“.

QUÉ DIJO CAMILA GALANTE SOBRE LOS RUMORES DE INFIDELIDAD DE LEANDRO PAREDES CON EVANGELINA ANDERSON

Paula Varela contó en el programa de América qué dijo Camila Galante sobre los trascendidos de una presunta infidelidad de Leandro Paredes con la actriz recientemente separada, Evangelina Anderson.

“Me dijo ‘lo vi, imaginate que me mostró él la noticia, la leímos juntos, él me desmintió rotundamente el romance con Evangelina, me dijo que no la conoce’, por ahora no quiere hablar más que esto”, contó la panelista.

