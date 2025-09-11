Un nuevo escándalo envuelve a Evangelina Anderson tras la aparición de un video que generó gran repercusión en los medios. En LAM mostraron imágenes de la modelo en México junto a el futbolista Juanjo Purata (27), lo que despertó más rumores en torno a su vida privada.

El encargado de dar detalles fue Pepe Ochoa, quien sorprendió a sus compañeras con la primicia. “Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México”, relató el panelista al presentar el material al aire.

Ochoa no dejó pasar el contexto en el que surgieron las imágenes. “Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes. Apareció un video con un jugador que no es Paredes”, señaló con picardía.

APARECIÓ UN VIDEO DE EVANGELINA ANDERSON CON UN FUTBOLISTA MEXICANO EN UN SHOPPING

“Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona”, dijo Pepe, antes de brindar jugosos detalles al respecto.

Mientras las cámaras mostraban la grabación en el programa, Ochoa detalló que el encuentro no pasó inadvertido. “Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”, lanzó.

Evangelina Anderson y Juanjo Purata (Fotos: Instagram)

Para cerrar, el periodista contó que se comunicó con colegas de México para verificar la información. “En un momento existió un run run entre este futbolista y ella”, aseguró, sobre el video de Evangelina con el defensor del Club Tigres Juanjo Purata (27).

