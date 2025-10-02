Evangelina Anderson quedó en el centro de la polémica luego de que la vincularon sentimentalmente con Leandro Paredes, el futbolista de Boca Juniors. Separada de Martín Demichelis y a punto de debutar en MasterChef Celebrity, la modelo salió a aclarar la situación y le habló directamente a Camila Galante, la esposa del mediocampista.

El escándalo estalló cuando comenzaron a circular versiones que la relacionaban con Paredes, quien fue padre por tercera vez en marzo con la llegada de Lautaro. La situación incomodó especialmente a Anderson, que decidió ponerle fin a los rumores y defenderse públicamente.

Leandro Paredes, Camila Galante y Evangelina Aderson (Fotos: Instagram)

En diálogo con LAM, Anderson fue tajante: “No está bueno que te ensucien y no está bueno por la mujer de Leandro Paredes, que no lo conozco, no lo vi jamás en mi vida, y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito. Sinceramente, me pongo en el lugar de ella, y me parece fatal”, expresó.

EVANGELINA ANDERSON ABRIÓ SU CORAZÓN PARA HABLARLE A CAMILA GALANTE, LA PAREJA DE LEANDRO PAREDES

La futura participante de MasterChef también se refirió a las versiones que circularon en los medios y a su cruce con Yanina Latorre y Paula Varela en los Martín Fierro. “Cuando hablé con Yanina, que dijo que salía con un hombre casado, la invité a que muestre el video. Si es verdad, yo que soy la protagonista, la autorizo a que muestre. ¿Mostró algo?”, desafió Anderson.

Anderson fue categórica al negar cualquier vínculo con el futbolista: “Jamás saldría con un hombre casado, y lo digo y lo recontra digo. Si hubiera un video no sería tan hipócrita de decir esto en cámara. Yo quiero trabajar y estar con mis hijos”, remarcó.

De esta manera, Evangelina Anderson buscó dejar en claro su postura y llevar tranquilidad tanto a Camila Galante como a su propia familia, en medio de un escándalo mediático que la tuvo como protagonista involuntaria.

