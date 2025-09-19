Las separaciones en el mundo del espectáculo suelen detonar una lluvia de rumores, y la de Evangelina Anderson con Martín Demichelis no fue la excepción. Lo que comenzó como la noticia de una ruptura pronto escaló a un verdadero escándalo cuando el nombre de Leandro Paredes apareció vinculado a la modelo.

La versión indicaba que la modelo habría iniciado un romance con el campeón del mundo, actualmente casado con Camila Galante, madre de sus tres hijos. Aunque la historia fue desmentida de inmediato, los “daños colaterales” no tardaron en aparecer.

Según contó Paula Varela en Intrusos, la situación no pasó inadvertida para Galante. Si bien intentó mostrarse firme, habría atravesado un momento de gran angustia. El dato que sorprendió a todos fue su llamativa ausencia en la gala de la Revista Caras, donde estaba invitada como figura estelar.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

“Camila Galante ya tenía su vestido listo y estaba preparando todo para asistir, pero nunca llegó. Cuando preguntaron por qué no había ido, explicaron que estaba en shock porque justo se conocía la noticia de que Paredes estaba teniendo algo con Evangelina Anderson”, reveló Varela.

Ese impacto emocional fue determinante para que Galante optara por no exponerse públicamente: “Ese rumor cayó horrible, y es fuerte porque Camila tiene un bebito y apuesta siempre a su familia“, agregó la panelista. Y cerró, tajante: ”Enfrentar esa situación después de que estaba en todos los canales de noticias era tremendo. No fue todo color de rosas”.

Foto: Instagram (@ccamilagalantee)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA VECINA DE EVANGELINA ANDERSON CONTÓ CÓMO ESTÁ TRAS LA SEPARACIÓN DE MARTÍN DEMICHELIS

En medio de la mediática ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, una inesperada voz salió a opinar y encendió el fuego del escándalo. Se trata de Mami Jacky, la vecina de la modelo, quien en una nota con Infama fue letal con el DT.

“A Evangelina la veo más empoderada que nunca. Se nota que se sacó un pelmazo de encima”, lanzó la invitada, sin filtro, dejando en claro de qué lado está. Además, sorprendió con un comentario filoso hacia Demichelis: “Porque semejante minón, meterle los cuernos… ¿a vos te parece?“.

Mientras tanto, Evangelina mantiene un bajo perfil, pero las miradas siguen puestas en cómo transita esta nueva etapa de su vida, lejos del padre de sus hijos Bastián, Lola y Emma.