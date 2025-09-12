Evangelina Anderson, que este viernes a la tarde se había comunicado con Karina Iavícoli (Intrusos, América) para desmentir su romance con Leandro Paredes, reveló que está intentando comunicarse con Camila Galante, la esposa del jugador, para aclarar todo.

En audios enviados este mismo viernes a Majo Martino y difundidos en el programa Sálvese quien pueda (América), Anderson fue tajante: “Desde que me separé inventaron mil historias. Que si es un futbolista casado, que si es un novio en México, nada que ver. Estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas. Lo que quiero dejar en claro es que jamás en la vida saldría con un hombre casado”.

Evangelina Anderson y Juanjo Purata (Fotos: Instagram)

La modelo también se refirió a los rumores que la relacionaron con Juan José Purata, defensor de Tigres de México, con quien habría sido vista en un shopping. “Y con respecto a lo otro que me preguntabas, de las imágenes en el shopping, del chico ese, del hombre, como dicen, es el hijo de mi amiga, que tiene la edad de Basti. Y abajo de las carreras mecánicas estaba mi papá, mi mamá, Lorena, que es mi amiga de México. Así que… No hay mucho más para decir. Gracias por darme este espacio para desmentir y cortar con estos inventos. No tengo una relación con nadie. Y estoy disfrutando de mis papás en México”, aclaró.

Evangelina Anderson y sus padres.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre Camila Galante

En el mismo audio, Anderson contó que está buscando el número de teléfono de Camila Galante para hablar directamente con ella y despejar cualquier duda.

Leandro Paredes y Camila Galante este jueves 11 de septiembre a la noche, en el teatro Lola Membrives. Foto: Movilpress

“Perdón mi voz, estoy un poco disfónica por… no sé si será que estoy somatizando todo esto, que la verdad, viste, me hace mal”, confesó, dejando en claro el impacto que le generó el escándalo mediático.