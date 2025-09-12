En medio de una ola de rumores que la vinculan con Leandro Paredes, Evangelina Anderson decidió contar la verdad sobre el drama que atraviesa su familia y fue contundente al desmentir cualquier relación con el futbolista de Boca Juniors.

La modelo, que en los últimos días fue señalada por supuestos encuentros con Paredes y con otro hombre en un shopping en México, eligió no salir al aire en Intrusos (América TV), pero sí le envió un mensaje privado a la panelista Karina Iavícoli para dejar clara su postura.

El mensaje de Evangelina Anderson: “No la estoy pasando bien”

Según relató Iavícoli, Anderson le confesó que “cuando se estresa demasiado se queda sin voz y que actualmente no puede hablar”. Además, la modelo fue tajante: “No la estoy pasando nada bien y me genera impotencia cuando inventan tantas cosas”.

Cansada de las versiones que circulan, Evangelina reveló el verdadero motivo de su reciente viaje: “Dijeron que me fui de viaje por el escándalo, pero la realidad es que mi mamá sufrió un ACV, estuvo mal y cuando se recuperó, decidimos hacer un viaje todos juntos para celebrarlo”.

Sobre los rumores con Paredes, Anderson fue categórica: “Te juro por mi vida que jamás lo vi. No lo conozco y no tengo nada que ver con él”.

También desmintió el supuesto vínculo con el joven con el que fue vista en un shopping y cuya imagen se mostró en vivo en LAM (América TV): “Me da vergüenza ajena. Ese chico es el hijo de Lorena, mi mejor amiga, y tiene la edad de Bastian, mi hijo mayor”.

Al final, Anderson pidió un freno a las especulaciones: “Esto me pone muy mal. Jamás saldría con un hombre casado porque no está en mí, no es algo que me interese para mi vida. Les pido que no mientan más”.

Qué dijo Camila Galante sobre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

En paralelo, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, también se refirió a los rumores que la involucraban a ella y a su familia. En diálogo con la panelista Paula Varela, Galante se mostró tranquila y minimizó la situación: “La noticia me la mostró él, lo vimos juntos pero él no conoce a Evangelina. Por ahora, lo dejo pasar a menos que se haga una bola más grande”.

Horas antes, Galante había dejado en claro su apoyo a Paredes con un gesto en redes sociales: reaccionó a una foto del futbolista en su regreso a los entrenamientos en Boca Juniors con dos emojis de caritas con corazones y un corazón rojo, una señal de cariño y respaldo en medio de la polémica.