Las tremendas declaraciones de L-Gante sobre los manejos a los que lo expuso Wanda Nara en sus tres años de romance hicieron mella en la mediática, que decidió compartir en sus redes sociales un video junto al empresario y “personal trainer” Martín Migueles.

Wanda Nara y Martin Migueles (Fotos: capturas América TV)

“Cuando salió todo eso, ella publicó un video en un boliche junto (…) a Migueles en el que se están tocando, y él le toca la panza y se graban. Eso no es un personal trainer, ni siquiera tiene pinta de serlo”, señaló la conductora de SQP.

De inmediato, Yanina anunció que “En este momento Wanda y Migueles se fueron de viaje juntos, con Zaira y una amiga. Están yendo a Punta del Este en primera clase” de una conocida compañía de ferrys.

Leé más:

Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles tras el cruce mediático con L-Gante

YANINA LATORRE MOSTRÓ LAS FOTOS DE LA MINI LUNA DE MIEL DE WANDA NARA Y SU “PERSONAL TRAINER” EN UN FERRY RUMBO PUNTA DEL ESTE

Yanina no solo contó sobre el viaje sino que mostró las fotos que unas amigas le hacían llegar de Wanda y su “entrenador” en el freeshop del ferry. “¿Este tiene plata o no tiene?”, se preguntó la coductora mientras sus panelistas le recordaban que el Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, le debe 2.5 millones de dólares.

“Ella está con reloj de oro. Yo creo que ellos están por blanquear o lo está haciendo porque ya no lo maneja”, analizo Yanina. “Son estos que vivían en la marginalidad, y de un día para el otro aparecen vestidos de Moncler”, recapituló la conductora, en referencia a las fotos filtradas de Piccirillo.

“Fue al cumpleaños de la hermana con el personal trainer, sale a bailar con el personal trainer. A todos lados va con el personal trainer”, ironizó Latorre. “Wanda le pidió referencia sobre Migueles a Jésica Cirio, y ella le dijo ‘salí de ahí, amiga’, pero siguió”, contó Majo Martino.

Wanda Nara y Martin Migueles (Fotos: capturas América TV)

Wanda Nara y Martin Migueles (Fotos: capturas América TV)

Leé más:

L-Gante reveló qué le ofreció Wanda Nara para casarse: “Si hacés las cosas bien, te...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.