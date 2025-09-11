L-Gante volvió a estar en el centro de la escena tras revelar la verdad detrás de la supuesta propuesta de matrimonio que Wanda Nara contó que le hizo.

El cantante se mostró molesto luego de que la mediática dijera en una entrevista con Grego Rosello que él le había pedido casamiento, y decidió contar su versión de los hechos en una charla con Héctor Maugeri.

Según relató el referente de la cumbia 420, la propuesta de Wanda fue todo menos convencional: “Me hizo un boom en la cabeza y me detuve a pensar un poco, me dijo, ‘nosotros somos una repareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue y podemos ser más, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’“.

El músico no ocultó su sorpresa ante semejante proposición y sorprendió con su reflexión: “¿A quién le llega una propuesta así? Me pongo a pensar que un loquito normal, diría sí de una, pero hay algo de mi personalidad y es que yo no me dejo llevar por lo que toca fácil”.

“No me gustó que me quiera convencer de esa manera, quizás si me decía, por todo lo que recorrimos y por todo el tiempo que llevamos y porque ya estoy totalmente convencido de que encajamos súper bien, sin Ferrari, sin nada, quizás hubiera pensado ir para adelante”, disparó Elián, dejando en claro que la oferta lo descolocó.

Wanda Naraestacionó su nuevo Lamborghini adentro del lugar donde debió realizar la capacitación obligatoria por promocionar apuestas ilegales y en Puro Show apuntaron sin filtro en su contra.

La presencia de Wanda Nara en el curso de ludopatía ordenado por la Justicia no pasó desapercibida. La mediática llegó al lugar en su flamante auto de lujo, lo estacionó adentro del predio y, lejos de pasar inadvertida, se convirtió en el centro de todas las miradas y críticas.

No fue la única: Elian Valenzuela (L-Gante)también arribó en su auto de alta gama y lo dejó en la misma playa de estacionamiento. Sin embargo,la actitud de Wanda fue la que más ruido generó, sobre todo porque el resto de los asistentes, incluidos otros famosos, entraron caminando como cualquier ciudadano.

