Wanda Nara volvió a marcar tendencia con una compra que combina lujo, velocidad y diseño de vanguardia: recibió su flamante Lamborghini Urus, uno de los SUV más exclusivos del mundo.

La empresaria publicó un video donde se la ve disfrutando del vehículo, desde la llegada a su casa hasta los primeros recorridos por un barrio cerrado.

Lo llamativo fue que se veía la pierna de un hombre y crecieron las especulaciones sobre la posibilidad de que sea su nueva pareja.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

EL LUJOSO AUTO DE WANDA NARA

El modelo elegido no es un detalle menor. Según Car and Driver, el Lamborghini Urus se ubica en un rango de precio que va de los 241.000 a los 273.000 dólares, una cifra que supera los 300 millones de pesos argentinos al cambio actual.

Este SUV deportivo se distingue por combinar potencia y confort: está equipado con un motor V8 biturbo de 4 litros, y en su versión híbrida suma un propulsor eléctrico que eleva aún más su rendimiento.