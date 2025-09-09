Wanda Nara estacionó su nuevo Lamborghini adentro del lugar donde debió realizar la capacitación obligatoria por promocionar apuestas ilegales y en Puro Show apuntaron sin filtro en su contra.
La presencia de Wanda Nara en el curso de ludopatía ordenado por la Justicia no pasó desapercibida.
La mediática llegó al lugar en su flamante auto de lujo, lo estacionó adentro del predio y, lejos de pasar inadvertida, se convirtió en el centro de todas las miradas y críticas.
No fue la única: Elian Valenzuela (L-Gante) también arribó en su auto de alta gama y lo dejó en la misma playa de estacionamiento. Sin embargo, la actitud de Wanda fue la que más ruido generó, sobre todo porque el resto de los asistentes, incluidos otros famosos, entraron caminando como cualquier ciudadano.
“NO ES EJEMPLO DE NADA HOY WANDA”: LAS DURAS CRÍTICAS EN PURO SHOW
En el programa Puro Show no se guardaron nada y apuntaron directo contra la empresaria. “Wanda tiene una sanción ante la justicia por las apuestas ilegales y entra con este vehículo de alta gama… Estamos hablando de un auto que cuesta 270 mil dólares”, disparó Matías Vázquez al aire.
“¡Qué cholulos esos que están ahí! ¿Por qué le abren el garage? Que entre por la vereda como cualquier ciudadano... van ahí porque cometieron una macana, que enfrenten a las cámaras y que pidan perdón", lanzó por su parte Pampito, visiblemente molestos por la actitud de la mediática.
Además, remarcaron que Wanda dejó su Lamborghini atravesado detrás del auto de L-Gante, impidiéndole salir hasta que ella se retirara. “Elian no va a poder salir hasta que Wanda no se retire de esta playa”, señalaron.
