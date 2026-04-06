La noche del lunes , de abril la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de tensiones y una triple sanción ejemplificadora, uno de los participantes tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país por decisión del público: Cinzia.

Tras la Semana Santa, la placa de nominados de este domingo incluía a Cinzia, Yipio, Eduardo, La Maciel, Lola, Zilli, Manu y Andrea, pero el conductor bajó a tres de ellos con el correr de la emisión.

Placa de nominados de Gran Hermano del 6 de abril de 2026 (Foto: Instagram @santidelmoro)

De esta manera, el primero en salir de la placa fue Eduardo, y le siguieron Andrea del Boca y Manu, dejando al resto para la gala de eliminación de este lunes.

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La gala de este lunes comenzó con cinco mujeres en placa: Yanina Zilli, La Maciel, la venezolana Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeusky y la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos.

La primera en ser salvada fue La Maciel, que enfrenta un grave problema judicial en el exterior de la casa sin saberlo, y ella celebró con ironía: “Gracias a toda la gente que está confiando en mí. Alguien se va a tener que atragantar toda la semana”, lanzó, en clara alusión a su rival Danelik. Luego salieron de placa Zilli y Lola.

Finalmente, la decisión del público definió la eliminación de Cinzia Francischiello, que se convirtió en la nueva expulsada de Gran Hermano: Generación Dorada y en una sorpresa para los seguidores del programa que no salían de su asombro sobre el resultado del primer gran duelo del reality de este año.

Sorprendida por el resultado, la venezolana reaccionó con incredulidad: “Este es mi universo, mi mundo paralelo. Estoy tan feliz con Gran Hermano. ¿Cómo me voy a ir? Espérenme de vuelta”, expresó, ilusionada con una posible vuelta en el repechaje.

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TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA 2026

Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.15 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Direct TV canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Divina Gloria (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio y Cinzia Francischiello.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio y Carla “Carlota” Bigliani.

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