A cinco meses de que se hiciera público su romance, Pachu Peña (63) compartió por primera vez una imagen junto a su nueva pareja, Paula Paparella (42), en sus Instagram Stories.

En la postal se los ve muy elegantes, listos para asistir a un evento, y dejando en evidencia el gran momento que atraviesan como pareja.

La primera foto de Pachu Peña con su nueva novia, Paula Paparella (Foto de Instagram)

El humorista estuvo 25 años en pareja con Felicitas Isse Moyano, madre de sus hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina.

Tiempo después, el amor volvió a tocar su puerta de la mano de Paula.

QUIÉN ES PAULA PAPARELLA, LA NOVIA DE PACHU PEÑA

Paula Paparella tiene 42 años y mantiene un perfil alejado a la exposición mediática.

Trabaja en el mundo de la moda y la estética. Es hija del reconocido estilista Leo Paparella.