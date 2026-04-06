A cinco meses de que se hiciera público su romance, Pachu Peña (63) compartió por primera vez una imagen junto a su nueva pareja, Paula Paparella (42), en sus Instagram Stories.
En la postal se los ve muy elegantes, listos para asistir a un evento, y dejando en evidencia el gran momento que atraviesan como pareja.
El humorista estuvo 25 años en pareja con Felicitas Isse Moyano, madre de sus hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina.
Tiempo después, el amor volvió a tocar su puerta de la mano de Paula.
Màs sobre este tema
QUIÉN ES PAULA PAPARELLA, LA NOVIA DE PACHU PEÑA
Paula Paparella tiene 42 años y mantiene un perfil alejado a la exposición mediática.
Trabaja en el mundo de la moda y la estética. Es hija del reconocido estilista Leo Paparella.