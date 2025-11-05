Luego de tres décadas de pareja, Pachu Peña (63) se separó de Felicitas Isse Moyano y comenzó una nueva relación con Paula Paparella, de 42 años.

La noticia fue mencionada en el programa Puro Show, donde Pochi, creadora de Gossipeame, reveló que Pachu volvió a apostar al amor con la mujer vinculada al mundo de la moda e hija de Leo, un conocido estilista del medio.

Según trascendió, el vínculo habría comenzado a tomar forma poco después de la separación y desde hace aproximadamente tres meses ambos habrían decidido darle lugar a la relación.

Aunque el actor suele conservar un perfil discreto respecto de su vida privada, fuentes cercanas aseguran que la pareja atraviesa un momento de armonía y cercanía, y que incluso comenzaron a mostrarse juntos en algunos espacios sociales, algo que hasta ahora buscaban evitar para no exponer la situación.

Pachu Peña / Fuente: Instagram @pachu_pena

PACHU PEÑA, DE NOVIO CON PAULA PAPARELLA

Según se comentó en Puro Show, entre ellos “hay mucho cariño” y el vínculo tendría características formales, lejos de un encuentro esporádico o pasajero.

Pachu Peña (Foto: Movilpress)

Por el lado de Peña, la separación marcó el cierre de una etapa de muchos años. Sin embargo, el humorista eligió mantenerse al margen de cualquier tipo de escándalo y no dio detalles sobre las razones que llevaron a la ruptura. Su postura fue la de preservar los vínculos familiares y continuar su vida pública concentrado en el trabajo.

Paula Paparella, por su parte, no pertenece directamente a la escena televisiva, pero su cercanía al mundo del espectáculo a través de su familia la mantiene en un ámbito donde el trato con figuras mediáticas es cotidiano. Aun así, la relación con Pachu se desarrolla desde la privacidad y el bajo perfil, algo que ambos comparten como estilo de vida.