Luego de tres décadas de pareja, Pachu Peña (63) se separó de Felicitas Isse Moyano y comenzó una nueva relación con Paula Paparella, de 42 años.
La noticia fue mencionada en el programa Puro Show, donde Pochi, creadora de Gossipeame, reveló que Pachu volvió a apostar al amor con la mujer vinculada al mundo de la moda e hija de Leo, un conocido estilista del medio.
Según trascendió, el vínculo habría comenzado a tomar forma poco después de la separación y desde hace aproximadamente tres meses ambos habrían decidido darle lugar a la relación.
Aunque el actor suele conservar un perfil discreto respecto de su vida privada, fuentes cercanas aseguran que la pareja atraviesa un momento de armonía y cercanía, y que incluso comenzaron a mostrarse juntos en algunos espacios sociales, algo que hasta ahora buscaban evitar para no exponer la situación.
PACHU PEÑA, DE NOVIO CON PAULA PAPARELLA
Según se comentó en Puro Show, entre ellos “hay mucho cariño” y el vínculo tendría características formales, lejos de un encuentro esporádico o pasajero.
Por el lado de Peña, la separación marcó el cierre de una etapa de muchos años. Sin embargo, el humorista eligió mantenerse al margen de cualquier tipo de escándalo y no dio detalles sobre las razones que llevaron a la ruptura. Su postura fue la de preservar los vínculos familiares y continuar su vida pública concentrado en el trabajo.
Paula Paparella, por su parte, no pertenece directamente a la escena televisiva, pero su cercanía al mundo del espectáculo a través de su familia la mantiene en un ámbito donde el trato con figuras mediáticas es cotidiano. Aun así, la relación con Pachu se desarrolla desde la privacidad y el bajo perfil, algo que ambos comparten como estilo de vida.