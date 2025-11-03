“Pretty Woman, el musical” debutará el 6 de diciembre de 2025 en el Teatro Mar del Plata, convirtiéndose en el primer gran estreno teatral de la temporada de verano.

Producida por Pardo Producciones y con la coproducción de Dulce Granados, la puesta cuenta con la dirección artística de Ricky Pashkus.

El elenco principal está encabezado por Florencia Peña y Juan Ingaramo, quienes dan vida a esta inolvidable historia de amor que conquistó a millones en la pantalla grande.

Flor Peña y Juan Ingaramo en Pretty Woman.

Un elenco de primer nivel para una historia que enamora

El equipo artístico de Pretty Woman, el musical se conformó tras un exhaustivo proceso de audición con más de 2.300 postulantes de todo el país, garantizando un elenco sólido, diverso y de gran talento.

El elenco de Pretty Woman (Foto: Movilpress)

El espectáculo combina romance, humor, coreografías deslumbrantes y una banda sonora inolvidable, ofreciendo una experiencia teatral única para toda la familia.



