Este lunes, Ángel de Brito inició un enigmático de embarazo que se entendió durante toda la emisión de LAM y que tuvo su respuesta en el mismísimo panel de angelitas que lo acompaña noche a noche.
Ya promediando la emisión, el conductor dejó conocer que Juli Argenta, que también lo acompaña en su programa de streaming de Bondi, y su novio Ezequiel están en la dulce espera.
La afortunada panelista sorprendió con una anécdota en un bar en el que el conductor “detectó” su embarazo aún antes de que ella misma lo supiese. “Se acercó y me dijo ‘Te iba a preguntar algo, pero como estás chupando y comiendo… ¿Estás embarazada?”, recordó la panelista.
